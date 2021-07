La spiaggia d’Argento in Abruzzo è il must dell’estate 2021

Alla scoperta della Spiaggia D’Argento in Abruzzo: meta turistica al top per questa estate 2021. Dove si trova e perché si chiama così.

Vi state chiedendo dove andare in vacanza questa estate? State cercando una spiaggia fuori dalle solite rotte classiche e super battute dai turisti? Allora il mare d’Abruzzo è ciò che fa per voi, soprattutto grazie alla famosa Spiaggia d’Argento. Una località bellissima, perfetta anche per una vacanza al mare con la famiglia grazie al litorale basso e sabbioso che la caratterizza.

Dov’è la Spiaggia D’Argento?

Siamo in Abruzzo e precisamente vi consigliamo di visitare la Spiaggia D’Argento, nel cuore di Alba Adriatica. Una destinazione meravigliosa per una vacanza al mare in questa estate 2021. Ciò che la caratterizza e che le dà questo nome è proprio il litorale sabbioso dal colore quasi argenteo.

Un tempo la zona di Alba Adriatica era una zona atta alla coltivazione del grano, ma nel 1963 quando è nato il primo grande albergo della zone è avvenuto il cambio di rotta. Un treno, l’autostrada e piano piano il turismo è aumentato. A sceglierla nel passato erano soprattutto turisti tedeschi, ma oggi tutti la amano e la Spiaggia D’Argento è meravigliosa.

Spiagge libere e attrezzate a Alba Adriatica

La costa di Alba Adriatica è quasi tutta così ed è perfetta per le famiglie con i bambini che qui potranno divertirsi come pazzi. Potrete scegliere tra una spiaggia libera oppure una attrezzata con tutti i confort classici degli stabilimenti balneari: bar, ristoranti, lettini e ombrelloni sono a vostra disposizione. Senza dimenticare il servizio di sicurezza e vigilanza sull’acqua e in spiaggia per una vacanza all’insegna del relax. Dalla Spiaggia D’Argento poi non si può non fare un tuffo nella acque meravigliose d’Abruzzo con pedalò, gonfiabili e scivoli per garantire il giusto divertimento per grandi e piccini.

Estate al top al mare in Abruzzo

Alba Adriatica, anche se non è una delle mete classiche che vengono in mente quando si parla di vacanze estive, è una delle località più apprezzate della zona. Più volte insignita della Bandiera Blu, Alba Adriatica ha una zona costiera di quasi 2 chilometri con sabbia e spiagge veramente uniche nel loro genere.