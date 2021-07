Euro 2020, Italia in finale: il video del viaggio in bus dopo la vittoria è virale

Il video dei festeggiamenti dell’Italia sul bus dopo la vittoria e l’ingresso in Finale agli Euro 2020 è un messaggio meraviglioso di unione, amicizia e felicità.

L’Italia è arrivata in Finale in questi Euro 2020. Un partita combattutissima quella con la Spagna, sofferta fino alla fine e con un trionfo arrivato ai rigori. Dopo le interviste, le feste in campo e quelle negli spogliatoi, la Nazionale azzurra non ha smesso di celebrare l’arrivo in Finale agli Euro 2020 e la festa si è spostata nell’autobus che conduceva la squadra all’albergo.

Il video dei festeggiamenti dell’Italia per la vittoria e l’ingresso alla Finale degli Euro 2020

L’inno d’Italia è il primo brano cantato dalla Nazionale italiana e poi arriva il lungo video con la performance canora dei giocatori dell’Italia su Un’Estate Italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Meglio conosciuta come “Notti Magiche“. Il video è diventato virale e lo troviamo su diversi profili di svariati membri della nostra squadra.

Leonardo Bonucci dalla sua visuale inquadra soprattutto il Capitano, Giorgio Chiellini, che con il sorriso che lo contraddistingue è in piedi in mezzo al corridoio che regala gioia e spensieratezza a tutti, tenendo unito il gruppo. Come sempre.

Dal profilo Instagram di Florenzi invece, nelle stories, vediamo che c’è stato anche un omaggio a Raffaella Carrà, recentemente scomparsa. A far l’amore comincia tu risuona nel bus della Nazionale Italiana ed è sicuramente un ottimo modo per onorare la straordinaria artista. Successivamente il “karaoke” dei finalisti degli Euro 2020 prosegue con Venditti, Notte Prima degli Esami.

Insomma, la gioia per questa vittoria in semifinale agli Europei 2020 è palpabile. Grandi sorrisi di Insigne. Donnarumma in piedi insieme a Chiellini che sorride quasi “paralizzato” dalla felicità e dal ruolo fondamentale che ha giocato per arrivare a questo punto. La squadra forse in campo non sarà stata perfetta. C’è chi sosterrà che la Spagna ha giocato sicuramente meglio. Può anche essere tutto vero, ma questa vittoria ha un sapore ancora più meritato e più intenso in questo periodo storico. E quindi ce la godiamo tutta!