Cecilia Rodriguez ha scelto le Eolie per un weekend da sogno, ma non è l’unica. Tanti altri vip, infatti, hanno scelto le isole siciliane per le loro vacanze estive: ecco chi ha deciso di tuffarsi nelle acque blu di questo arcipelago meraviglioso.

Le isole Eolie da anni sono una delle mete preferite dai vip nostrani, che anche quest’anno hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nella stupenda cornice di questo arcipelago siciliano.

Da Cecilia Rodriguez a Michelle Hunziker, sono tantissimi i personaggi famosi che in questi giorni si godono mare, sole, cibo e relax in questo paradiso terrestre, tra un giro in barca e una serata in un ristorante a riva di mare.

Cecilia Rodriguez, vacanze in compagnia alle Isole Eolie

La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha trascorso un fantastico weekend sull’isola di Panarea, isola che l’influencer argentina ama tantissimo, visto che ogni anno decide di trascorrere lì qualche giorno.

Cecilia ha scelto Panarea per una vacanza insieme ai suoi affetti più cari, il fratello Jeremias e il fidanzato Ignazio Moser, con i quali ha soggiornato su uno splendido yacht che li ha portati a scoprire le bellezze di quest’isola pazzesca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Con loro c’erano anche alcuni amici, tra Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, con la nuova fidanzata Elisa Visari. Dai profili Instagram di tutti i partecipanti i fan hanno potuto godere delle splendide viste di Panarea, tra tramonti e acque cristalline.Il gruppo ha poi deciso di fare una puntatina al Raya e al Cusiritati, ristorante con vista mare specializzato nella cucina tipica eoliana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Michelle Hunziker, vacanza con le amiche alle Eolie

Anche Michelle Hunziker, qualche settimana fa, si è concessa una vacanza in barca con le sue amiche alle Eolie, precisamente tra Lipari, Salina, Stromboli, Alicudi e Panarea.

La conduttrice tv su Instagram ha documentato benissimo tutta la vacanza, facendo sognare chiunque filmando e fotografando la bellezza delle Isole Eolie, scoprendo anche le piazze e i vicoli di questi luoghi così speciali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Gli altri vip che scelgono le Eolie nel 2021

Sono tantissimi i vip italiani che hanno scelto le Isole Eolie in questi primo mese estivo, un segnale molto importante per la ripartenza dopo la pandemia, che vuole valorizzare il turismo italiano.

L’ultima settimana di giugno e i primi giorni di luglio hanno portato nelle Eolie tanti volti noti, tra cui Biagio Antonacci, a Laura Torrisi innamorata di Alicudi, dall’ex portiere della nazionale tedesca Oliver Kahn, ma anche le influencer Paola Turani e Giulia Valentina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Una vera e propria invasione di personaggi famosi nelle isole siciliane, che non si può non amare, sette perle di origine vulcanica che hanno un fascino straordinario. Se queste foto dei vip nostrani vi hanno fatto venire voglia di andare in una di queste isole, ecco il nostro articolo che vi darà qualche dritta per la vostra vacanza: Isole Eolie: guida all’arcipelago meraviglia della Sicilia