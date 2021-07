Dopo due notti brave a Los Angeles, il 33enne che stava smaltendo gli effetti della droga si è lanciato dall’aereo sulla pista.

Avete mai visto il film Paura e Delirio a Las Vegas? Bene, perché la storia che andiamo a raccontarvi potrebbe benissimo essere una capitolo della pellicola cult con Johnny Depp. Siamo questa volta a Los Angeles e un 33enne messicano, Luis Antonio Dominguez, si è buttata dall’aereo perché era salito su quello sbagliato.

Cosa ha fatto Luis Dominguez: droga, alcol e voli persi

Diciamocelo: Luis non ha trascorso dei giorni di relax a Los Angeles, anzi. Pare che il giovane abbia fatto ampio uso di droga durante la sua permanenza nella città degli angeli.

La ricostruzione riportata su Rai.it è piuttosto particolare. Sembra che Luis sia arrivato a LA la settimana scorsa da Cabo San Lucas in Messico con l’intenzione di volare verso Salt Lake City. Purtroppo però non c’erano coincidenze per la sua destinazione finale in poche ore. Così, per ingannare il tempo – se così si può dire – l’uomo è andato in hotel dove ha bevuto parecchio e sembra che abbia anche fatto largo uso di metanfetamine. Situazione uguale il giorno dopo e, quando si sentiva abbastanza bene ha deciso di tornare all’aeroporto.

La decisione di saltare fuori dall’aereo

Una volta arrivato ha perso il volo per 2 volte e alla fine è riuscito ad imbarcarsi. Peccato che fosse un aereo per una destinazione completamente diversa da Salt Lake City. A quel punto il 33enne ha pensato bene di dire alla sua vicina di viaggio che lui si sarebbe buttato fuori dall’aereo perché non era il suo volo. Immediato lo sgomento dei passeggeri e del personale di bordo.

Dominguez così ha provato in prima battuta a infilarsi nella cabina di pilotaggio. Non riuscendoci ha attivato l’apertura del portellone di emergenza e si è buttato giù. Fortunatamente l’aereo ancora non era decollato quindi l’uomo si è solo rotto una gamba e soprattutto non ha causato gravi danni o ripercussioni fisiche per gli altri passeggeri e l’equipaggio.

Ora però Louis rischia la massima pena per ciò che ha fatto e sicuramente dovrà rispondere alla Polizia anche in merito al massiccio uso di droga-