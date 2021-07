Carlo Cracco apre un altro ristorante a Portofino

Carlo Cracco sbarca a Portofino con un nuovo ristorante, che inaugurerà domani venerdì 2 luglio 2021. Ecco l’annuncio dello chef e qualche curiosità sul nuovo locale.

Chef stellato e star della tv, Carlo Cracco continua ad aprire nuovi ristoranti in tutta Italia e, da domani, è la volta di Portofino, la destinazione chic e trendy della Riviera Ligure molto gettonata dai vip nostrani.

L’annuncio è arrivato via social, tramite gli account ufficiali di Carlo Cracco che ha mostrato l’insegna del nuovo ristorante gourmet in Liguria. Ecco le foto che stanno spopolando sul web.

Carlo Cracco arriva a Portofino

Un’estate ricca di eventi per lo chef Carlo Cracco, che non si ferma mai e vuole regalare il gusto della sua cucina anche ai vacanzieri di Portofino, che già stanno popolando in queste settimane la Riviera.

Ecco come ha annunciato l’apertura del nuovo ristorante, che prenderà il posto dello storico Pitosforo in Piazzetta.:

Sono felice di annunciarvi che da venerdì 2 luglio aprirà il ristorante Cracco Portofino.

Non vediamo l’ora di accogliervi!

Stiamo preparando gli ultimi ritocchi e perfezionando il nuovo menù.

Vi aspettiamo!

Dalle stories di Cracco si può sbirciare nel ristorante, un locale che porta la firma stampata dello chef su ogni dettaglio: sul menù, sicuramente, ma anche sull’arredamento che somiglia allo stile del ristorante che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.

Portofino, non solo vip

Questa splendida località ligure, scelta da Carlo Cracco per il suo nuovo ristorante, non è fatta solo per i vip ma anche per tutti gli amanti dei viaggi, del mare e del divertimento.

A Portofino il mare limpido riflette i colori pastello delle facciate, il cielo e la natura che circondano il borgo. I tanti visitatori vanno alla scoperta di ogni angolo, arrivano e partono barche, traghetti e yacht. Tutto è in perfetta armonia.

Portofino è un caratteristico borgo marinaro, con piccole case colorate alternate a eleganti boutique, una delle principali attrazioni della Riviera Ligure. A partire dal mare cristallino e le tre spiagge più famose, Niasca, Baia Cannone e Olivetta, questa meravigliosa località è perfetta per una vacanza estiva tra relax e cultura. La parte vecchia del borgo è molto bella, conserva ancora la struttura di tipica colonia romana, con numerosi reperti antichi che caratterizzano il centro storico.

Qui c’è la famosa Piazzetta, su cui si affacciano eleganti negozi, ristoranti e bar per mangiare o gustare un fresco aperitivo in una cornice suggestiva. Considerato il simbolo di Portofino, questa piazza è stato celebrata in numerosi film, come i più recenti The Wolf of Wall Street con Di Caprio e Murder Mystery con Jennifer Aniston e Adam Sandler.