Euro 2020: Luca il tifoso della Svizzera è diventato virale in tutto il mondo

Cosa è successo e perché Luca, tifoso della Svizzera è diventato famosissimo in tutto il mondo in poche ore.

La Francia era una delle squadre favorite per la vittoria in questi Europei 2020 e invece, a sorpresa, in una partita da cardiopalma, la Svizzera ha tolto la palla ai francesi e li ha eliminati dagli ottavi di finale. Ma oggi non si parla solo del grande successo della squadra: già perché a rubare l’attenzione dai giocatori è arrivato un tifoso, Luca Loutenbach, 28 anni, diventato virale in pochissime ore.

Luca Loutenbach e le sue esultanze durante Francia-Svizzera

Tifoso della Svizzera Luca del Canton Giura ha avuto una vera e propria altalena di emozioni durante la partita Francia-Svizzera. Spesso immortalato dalle telecamere e dagli obbiettivi dei fotografi, le sue espressioni sono diventate virali. Si è passati dalla disperazione più nera del 3 a 1 per la squadra francese, all’urlo degno di Hulk sul 3 a 3 per finire con un’esultanza pazzesca ai rigori con la parata di Yann Sommer.

La partita di ieri, 28 giugno 2021, non è stata certo un match per i deboli di cuore. Sembrava che tutto fosse finito quando la Francia si era aggiudicata 3 gol. Peccato che davanti al “relax” – se così si può dire – dei giocatori francesi, gli svizzeri non hanno mollato un colpo e la rimonta è stata epica arrivando ad un 3 a 3. Una situazione shock che ha esaltato chiaramente i tifosi e persino i telecronisti. Così, durante i vari momenti di esultanza, la telecamera riprende più volte il tifoso svizzero Luca.

Ecco perché è diventato così famoso

Se inizialmente lo abbiamo visto con la maglietta della nazionale, una sciarpetta al collo e un’espressione disperata, quando la sua squadra inizia a rialzare la testa anche Luca lo fa. Il caldo che sente non è solo quello estivo, ma anche l’emozione di vedere la Svizzera mettere all’angolo la Francia e così Luca si leva la maglietta e da ragazzo disperato si trasforma in un’esplosione di gioia incontenibile.

Ovviamente lì per lì Luca ha sentito il cellulare suonare e trasformarsi in un centralino, ma non ci ha dato peso. Quando è tornato a casa e ha lasciato l’emozione dello stadio alle spalle ha raccontato al giornale svizzero Blick che praticamente tutti i suoi amici e conoscenti gli avevano scritto perchè lo avevano riconosciuto in tv. Ma ancora non aveva realizzato che in poche ore sarebbe diventato un fenomeno del web con tanto di fanpage su Instagram dedicate a lui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Loutenbach (@loutenbach_fanpage)

Insomma per Luca la vittoria della Svizzera sulla Francia non è stata solo una gigantesca soddisfazione, ma un momento che gli ha letteralmente cambiato la vita!