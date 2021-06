La mega influencer Chiara Ferragni sta vivendo un viaggio da sogno in Grecia, ad Atene. Bellissima come sempre, sui social tutti la seguono per vedere i posti meravigliosi dove si trova. Vediamo insieme dov’è andata e cosa sta facendo.

I milioni di follower di Chiara Ferragni in questi giorno sono attaccati ad Instagram per seguire, in tempo reale, le stories dell’influencer che si trova attualmente in Grecia.

Stupenda e fashion con i suoi mille completi di alta moda, Chiara si trova ad Atene per un motivo molto importante di lavoro, ma si sta godendo anche molto relax. Ecco dove è andata.

Chiara Ferragni ad Atene, una vacanza di lusso

Ricominciano i viaggi per Chiara Ferragni, l’influencer italiana più amata nel mondo, e stavolta si trova per lavoro ad Atene, nella capitale della Grecia, dove si trova in un fantastico hotel di lusso. Chiara ha lasciato il suo Fedez con i piccoli Leo e Vittoria per qualche giorno, per promuovere la nuova linea a lei dedicata della Nespresso.

L’hotel mozzafiato dove alloggia è il Four Season Astir Palace, un luogo da sogno che Chiara mostra quotidianamente ai suoi follower tramite le stories, facendo volare con la fantasia un po’ tutti i suoi fan nel mondo. Qui, la giovane imprenditrice digitale ha approfittato della piscina per rinfrescarsi, mostrando i suoi fantastici costumi da bagno e una forma fisica sempre impeccabile.

Ma non solo lavoro per Chiara Ferragni: l’influencer, infatti, è riuscita a ritagliarsi anche qualche momento di relax, per visitare le bellezze della città e, soprattutto, il mare meraviglioso.

Chiara Ferragni al Tempio di Poseidone, una delle perle di Atene

Incapace di nascondere il suo entusiasmo e amore per la Grecia, Chiara non si è fermata un attimo a scattare foto e caricarle sul suo account Instagram. Tra i tanti luoghi che sta mostrando, uno dei più affascinanti è stato sicuramente il Tempio di Poseidone, uno dei monumenti più famosi della Grecia.

All’estremità della penisola di Sounio, nel punto più meridionale dell’Attica, si trova questo famoso Tempio, all’interno di un forte che protegge la costa dell’Attica. Realizzato interamente in marmo bianco, è stato costruito a metà del 5°secolo a.C. e costruito in onore di Poseidone, dio del mare.

Questo luogo pieno di storia e fascino accoglie i visitatori del Pireo da 2500 anni, poiché è sempre stato il primo antico punto di riferimento ateniese che si vede avvicinandosi via mare. Grazie alla sua posizione strategica fungeva anche da torre di avvistamento, a guardia del passaggio al Pireo e alle ricche miniere d’argento circostanti.

Il momento migliore per visitare il Tempio di Poseidone è sicuramente al tramonto, quando luci e colori del meraviglioso panorama diventano mozzafiato, dal rosa al blu, fino all’arancio, da lasciare senza parole anche la persona più fredda del mondo. Uno spettacolo indimenticabile.

Questo, ovviamente, non è l’unico luogo da non perdere ad Atene, città ricca di storia e cose da vedere. Ecco un nostro articolo dove vi consigliamo cosa vedere in due giorni nella capita greca!

