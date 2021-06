Sabrina Ferilli in vacanza? La foto è di tanti anni fa: eccola da giovanissima

La foto di Sabrina Ferilli qualche anno fa ha scatenato i fan: ecco com’era. Ve la ricordavate?

Sabrina Ferilli è una showgirl e attrice unica nel suo genere. Una vera e propria potenza tutta italiana che ha fatto sognare i suoi fan in ogni sua interpretazione. Ma ve la ricordate da giovanissima? Per i più distratti ecco la Ferilli ha postato una foto di lei giovanissima in bikini, probabilmente in vacanza per celebrare il solstizio d’estate. Lo scatto, neanche a dirlo, ha fatto impazzire tutti i suoi followers di Instagram.

La bellezza senza tempo di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, classe 1964, è una stella del panorama cinematografico nostrano. Nella sua carriera ha vinto 5 Nastri d’Argento, sei Ciak d’Oro ed è stata candidata al David di Donatello. Ma non solo, ha anche portato un pezzettino di Oscar a casa avendo recitato nel film vincitore del Premio Oscar al Miglior Film In Lingua Straniera con La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Una bravura e una bellezza la sua senza tempo, eppure gli anni passano anche per Sabrina.

Com’era Sabrina Ferilli diversi anni fa?

La Ferilli infatti ha postato una foto di lei da giovanissima che ha scatenato la curiosità dei fan. Per celebrare il solstizio d’estate infatti l’attrice ha caricato su Instagram una sua foto in bikini. Ma non di adesso, di diversi anni fa!

“Solstizio d’estate – scrive la Ferilli nella didascali che accompagna la foto e aggiunge – Buona estate a tutti…Una foto di me in estate di un po’ di anni fa!”. Su quanti anni siano passati non abbiamo indizi, ma del resto a una donna certe cose non si chiedono mai! Purtroppo non abbiamo nemmeno idea della location dove è stata scattata la foto, ma a ben vedere non è nemmeno questa la cosa principale.

Ciò che conta è che Sabrina Ferilli oggi come tanti anni fa, resta di una bellezza unica e speciale. Nella foto postata su Instagram la vediamo con un bikini super sgambato e metallizzato grigio scuro o verdone. Un modello super alla moda in passato e che lascia poco spazio all’immaginazione! Una cosa è certa: oggi come ieri Sabrina Ferilli è bellissima!