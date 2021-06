By

Federico Fashion Style: dove sono i suoi saloni in Italia, quanto costa andarci, chi è lui e perché le star lo amano!

Se c’è un parrucchiere che ha conquistato tutte, almeno televisivamente, quello è Federico Lauri ovvero Federico Fashion Style. Il noto hair stylist del piccolo schermo è partito da un piccolo negozio di una cittadina laziale ed ha conquistato lo show biz. Sono molte le persone, uomini e donne, che vorrebbero andare da lui per un nuovo look. Se anche voi siete fra di loro e volete affidarvi alle sue mani esperte, ecco dove si trovano i saloni di Federico Fashion Style e quanto costa un taglio, colore o messa in piega.

Dove sono i saloni di Federico Lauri?

Dove sono i saloni di Federico Fashion Style? Se volete andare a farvi sistemare i capelli dall’hairstylist dei VIP sappiate che, a oggi, sono tre i Saloni delle Meraviglie. Uno ad Anzio, località balneare vicino Roma, uno a Roma centro, vicino via del Corso, e uno in centro Milano. Un altro salone verrà aperto l’11 luglio 2021 a Napoli.

Anzio – Federico Fashion Style è in piazza Pollastrini, 6 Tel. 06 83082904

Roma – Via del Tritone, 71 Tel. 06 6790180

Milano – Corso Como, 9 Tel. 02 23669922

Napoli – c/o Coin, via Scarlatti 90, zona Vomero

I tempi di prenotazione sono piuttosto lunghi, soprattutto se volete che sia proprio Federico a toccarvi i capelli e a spaziare con la fantasia per darvi un nuovo look. Se invece vi fidate dei suoi bravissimi collaboratori allora potrete anche farvi sistemare i capelli in tempi piuttosto rapidi.

Quanto costa un taglio da Federico Fashion Style

Parrucchiere delle dive, celebrità televisiva, prezzi alle stelle? Non proprio. I prezzi di Federico Fashion Style non sono economicissimi, ma nemmeno proibitivi. Potete poi scegliere se affidarvi a lui e pagare un po’ di più o ai suoi fidi collaboratori e risparmiare qualcosa.

Un taglio fatto da Federico costa 48 euro, dai suoi collaboratori 35 euro. Una semplice messa in piega 25 euro. Quando si tratta di usare il colore si sa i prezzi salgono: se si tratta solo di un ritocco costa 55 euro, mentre se dovete fare tutta la testa il costo è 120 euro. Lavori specifici costano ancora di più: se volete fare delle meches si arriva a 180 euro, fino a 230 per uno shatush.

Chi è Federico Fashion Style?

Se siete tra i pochi che ancora non conoscono Federico Lauri, aka Federico Fashion Style sappiate che è molto giovane. Classe 1989 il suo compleanno è il 5 ottobre e già da quando aveva 5 anni aveva una passione pazzesca per i capelli e le acconciature. Piano piano ha capito che il mondo dell’hair styles sarebbe stato la sua strada.

A 13 anni ha iniziato la gavetta in un barbiere della zona e dopo tanti sacrifici ha aperto finalmente il suo primo salone ad Anzio. Dapprima la sua clientela era solo locale, ma poi la sua fantasia e la sua ecletticità ha attirato molte attenzioni, anche di personaggi dello spettacolo che arrivano fino ad Anzio da Roma per andare da lui.

E proprio nel negozio di Anzio sono state girate gran parte delle puntate de Il Salone delle Meraviglie, programma di Real Time che ha accresciuto la popolarità di Federico.

Perché le star scelgono lui?

La prima cliente famosa è stata Valeria Marini ora sono diventati anche molto amici e dopo di lei ricordiamo Paola Turci, Giulia De Lellis… Perché tutti vogliano andare da lui? Perché oltre ad essere bravissimo ha anche molta fantasia. Ha infatti creato dei trattamenti ad hoc come il Fly To Sky che solleva i capelli con dei palloncini, oppure una tintura a base di Nutella, altre pieghe con i marshmellow.

Dove si trova Anzio, la città di Federico Fashion Style

Se volete andare a trovare Federico Fashion Style nel suo quartier generale dovete andare ad Anzio, cittadina del litorale laziale dove Federico Lauri è nato e dove ha aperto il suo primo salone da parrucchiere.

Anzio dista una sessantina di chilometri da Roma ed è une delle località di villeggiatura dei romani. Anzio ha belle spiagge, un grazioso porto da cui in estate partono i traghetti per le isole Pontine di Ponza e Ventotene, ristorantini ed ovviamente tutti i servizi.

Ad Anzio trascorreva l’estati Carlo Verdone, che è diventato cittadino onorario, qui hanno casa, soprattutto nel quartiere di Santa Teresa, molti vip ed esponenti politici romani.

Questa bella località vanta anche una spettacolare testimonianza del passato: sulla spiaggia si trovano infatti i resti della Villa dell’imperatore Nerone. A poca distanza si trova la Riserva Naturale di Tor Caldara, in direzione Roma, e in direzione sud, dopo Nettuno, si trova invece una delle spiagge più belle del Lazio, Torre Astura.

Federico Fashion Style ha aperto dunque nuovi saloni e la sua carriera appare promettente, ma rimane legatissimo alla sua città di origine, Anzio.