Come preparare la pelle al meglio in un weekend di vacanza al mare per una tintarella da sogno!

Se avete deciso di regalarvi un weekend al mare in questo mese di giugno è importante preparare la pelle al primo sole. Siamo stati a lungo a casa e quindi il nostro corpo ha bisogno di abituarsi gradualmente di nuovo ad uscire e soprattutto a stare al sole. Vediamo allora insieme i trucchi e i consigli per preparare la pelle al primo sole e per avere un’abbronzatura da sogno in pochissimo tempo!

Come preparare la pelle al primo sole?

Il modo migliore per essere abbronzati in maniera perfetta con un colore dorato, non è quello di non usare la crema solare, ma anzi trovare la protezione giusta. I vari step per preparare la pelle al sole sono svariati.

Il primo è quello di esfoliare il nostro corpo eliminando così il tutte le cellule morte grazie allo scrub o al gommage, sicuramente quest’ultimo ha una texture più delicata per la pelle ed è perfetto per il viso o per tutte le pelli più sensibili.

il nostro corpo eliminando così il tutte le cellule morte grazie allo scrub o al gommage, sicuramente quest’ultimo ha una texture più delicata per la pelle ed è perfetto per il viso o per tutte le pelli più sensibili. Questo passaggio è importante tanto quanto l’idratazione della pelle perché renderà la vostra abbronzatura più luminosa e più duratura.

Per ottenere poi un’abbronzatura a prova di modelle, dovete utilizzare qualche integratore, ma anche saper mangiare bene perché tutti gli alimenti ricchi di betacarotene sono importanti per preparare la pelle all’abbronzatura e soprattutto mantenerla sana.

Usate la protezione giusta

Questi chiaramente sono soltanto alcuni consigli per quanto riguarda, poi invece l’esposizione solare vera e propria i primi giorni è sempre consigliato utilizzare una crema con una protezione, piuttosto alta, soprattutto sul viso è inutile scottarsi oggi ed essere Abbronzatissimi, quando tra pochi giorni, poi vi ritroverete, magari con la pelle che si sta squamando o peggio tra alcuni anni piena di rughe.

Ora che avete tutti i consigli e i trucchi necessari per una abbronzatura pazzesca non resta che scegliere la location giusta per le vostre vacanze al mare in questa estate 2020. Vista l’emergenza Coronavirus ancora in atto, l’Italia è senza dubbio la destinazione preferita.