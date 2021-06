Le previsioni per il weekend del 19 e 20 giugno. E’ allerta per l’afa. Le temperature previste, l’allerta per l’ondata di calore, le città a rischio e fino a quando dura

Il caldo tanto desiderato è arrivato. E ne arriverà talmente tanto che ci farà riampiangere quelle giornate fresche e ventilate delle scorse settimane. Un rimpianto che avremo soprattutto questo weekend quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi e un rimpianto che avranno soprattutto coloro i quali vivono nelle città più roventi per cui è prevista l’allerta per le ondate di calore.

Temperature del weekend: aumento oltre i 40 gradi

Gli esperti del meteo ci hanno avvertito che questo weekend arriverà sull’Italia la prima ondata bollente dalla stagione. Dall’Africa sub sahariana masse d’aria rovente vengono spinte fin sull’Italia facendo salire i termometri e i tassi di umidità. L’aria diventa così afosa e il caldo diventa insopportabile. Sono le ondate di calore a cui negli ultimi anni ci siamo ormai abituati.

Questa ondata bollente che arriverà sul nostro Paese a partire già da venerdì 18 giugno riguarderà tutto il Sud, il Centro e parte del Nord. Meno interessati saranno i settori occidentali, come il Piemonte e parte della Lombardia, dove al contrario potranno verificarsi temporali.

Sul resto del Paese assisteremo ad un aumento termico consistente sia nei valori massimi sia minimi. Le notti di questo weekend avranno un sapore tropicale con valori intorno ai 22 gradi.

Le temperature più alte si registreranno in Sardegna e in Sicilia dove nelle zone interne si supereranno i 40 gradi; in Val Padana, soprattutto nella provincia di Bologna e Ferrara, si toccheranno i 38 gradi e tassi di umidità altissimi; a Firenze si arriverà 36 gradi, a Roma 35, a Perugia 34.

Al Nord Milano toccherà i 33 gradi, mentre a Torino difficilmente si andrà oltre i 29 gradi. Sul versante orientale a Trento e Bolzano avremo i primi picchi stagionali a 32 gradi, al Sud invece aria bollente su tutta la Puglia con punte di 33 gradi a Foggia.

Ondate di calore: le città a rischio nel weekend

Questo repentino e prolungato aumento delle temperature assieme a un innalzamento dell’umidità e all’assenza di venti crea le condizioni per le cosiddette ondate di calore. Le ondate di calore rappresentano un pericolo per la salute non solo per i soggetti più fragili, ma per tutta la popolazione quando l’allerta sale a livello 2 o 3. Il rischio è quello di un colpo di calore con conseguenze potenzialmente anche molto serie.

Ed è questa la situazione che ci troveremo a vivere in Italia nei prossimi giorni. Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino delle ondate di calore indicando 10 città a rischio 2, ovvero elevato, e 1 una città a rischio 3, ovvero critico.

Le dieci città a rischio 2 in cui si consiglia a tutta la popolazione di non uscire nelle ore più calde e di evitare comportamenti a rischio sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Verona. La città invece con allerta 3 dove il rischio di un colpo di calore è maggiore è Brescia.

Le previsioni meteo indicano che questa sferzata rovente durerà pochi giorni e già da lunedì 21 giugno si attenuerà al Centro e al Nord e progressivamente anche al Sud tornando su valori più in linea con il periodo. Ma le ondate bollenti ci accompagneranno per tutta l’estate.