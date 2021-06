Roberto Mancini, sapete dove abita l’allenatore dell’Italia?

Siete curiosi di sapere dove abita Roberto Mancini, allenatore dell’Italia in questi Europei 2020?

Siamo nel pieno degli Europei 2020 e l’Italia è condotta dall’allenatore Roberto Mancini. Il Ct della Nazionale è un ex calciatore, amatissimo e super seguito. Sappiamo molto della sua vita privata, dai figli, all’ex moglie, ma sembra che attorno alla sua casa ci sia un velo di mistero. Dove abita Roberto Mancini allora? Cerchiamo di scoprirlo.

Mancini vive a Roma?

Partiamo dai rumors. Da quando è diventato allenatore della Nazionale Italiana, sembra che Roberto Mancini si sia trasferito a Roma. Il quartiere o la zona della Capitale però non è nota a nessuno. Sui social come Instagram, dove Mancini è seguitissimo, l’allenatore non si è mai taggato e non ci sono nemmeno foto che lo ritraggono a casa sua. Diventa quindi difficile scoprire dove sia ubicata la casa del CT dell’Italia.

Dove viveva quando era un calciatore?

Una cosa è certa: quando Mancini giocava sicuramente ha abitato in diverse città del mondo. Così come quando è stato allenatore di diverse squadre all’estero. In quei casi, per comodità è ovvio che l’allenatore si è spostato in giro per il mondo e l’Europa. Ora che è a casa però, da quello che siamo riusciti a capire Roberto Mancini abita a Roma.

Cosa sappiamo oggi?

Su come sia la sua casa all’interno non abbiamo informazioni. A differenza della casa di altri giocatori, come Florenzi o Bonucci, che invece sono molto più social e condividono molte più informazioni, il CT della Nazionale Roberto Mancini non ha svelato nulla dell’arredamento né del design della sua abitazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Mancini (@mrmancini10)

Resta quindi un mistero sul dove abita Roberto Mancini. Una curiosità che per ora non è stata svelata, ma chissà. Magari dovessimo raggiungere importanti traguardi in questo Euro 2020, l’allenatore ospite di qualche trasmissione si potrebbe sbottonare un po’ sulla sua vita privata e aggiornarci in merito anche al dove abita e alla sua straordinaria, supponiamo, dimora.

(fonte immagini Getty Images)