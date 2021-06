Vi ricordate tutte le hit estive delle vacanze dal 2000 a oggi?

Le canzoni tormentone di tutte le vacanze estive dal 2000 ad oggi? Ecco quali sono e preparatevi ad un viaggio nei ricordi.

Ogni estate, ormai lo sappiamo, sbuca una canzone che diventa il tormentone dei mesi da giugno a ad agosto. Un brano che sentiamo in continuazione. Dalle spiagge, alle discoteche, passando per la radio e tutti i locali in cui ci sediamo per un aperitivo. Alla fine c’è chi quella canzone non la sopporta nemmeno più! Ma dopo anni risentire quei brani che ci hanno accompagnato per un po’ e che magari colleghiamo a dei bei ricordi potrebbe essere molto bello e piacevole.

I tormentoni estivi dal 2000 al 2020

Chi si ricorda tutti i tormentoni delle estati dal 2000 al 2020? Venti anni di canzoni che sicuramente, a risentirle, ci faranno tornare alla mente di ricordi pazzeschi. Chiaramente per ogni anno magari non c’è solo una canzone a farla da padrona ma più di una. Vediamo allora insieme di sbloccare un ricordo e sorridere insieme con alcune delle hit delle estati e delle vacanze passate!

Le canzoni estive 2000-2005

Nel 2000 tutti avremo ballato e ci saremo scatenati con Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Esattamente come nel 2001 con gli Alcazar e Crying at the discoteque e, sempre nello stesso anno, quante volte abbiamo sentito La mia Signorina di Neffa?



Nel 2002 ci riprovano Paola e Chiara con Festival e, rimanendo sempre in tema italiani, L’Aiuola di Gianluca Grignani non è stata forse un super hit? Esattamente come Asereje de Las Ketchup.



Occhio al 2003 con Geordie e Giulia di Gabry Ponte, Voglio Vederti Danzare di Prezioso. E chi non ha smosso almeno la testa con E Samba di Junior Jack? Per non parlare di Get Busy di Sean Paul! La Canzone del Capitano di Francesco Facchinetti e Chihuahua di Dj Bobo sono poi entrate per sempre nella nostra mente!

Nel 2004 abbiamo ballato tutto il tempo Voce me Apareceu dei Kaleidoskopio e Dragostea Din Tei di Haiducii. Ma se fin qui avete sognato occhio a non dimenticare nel 2005 la Gasolina di Daddy Yankee e La Camisa Negra di Juanes.



I tormentoni estivi dal 2006 al 2011

Nel 2006 invece siamo arrivati praticamente ad odiare Hips don’t lie di Shakira feat. Wyclef Jean, ma il singolo più venduto è stato Svegliarsi la Mattina degli Zero Assoluto. L’anno dopo invece ci siamo scatenati con No One di Alicia Keys, Living Darfur dei Mattafix e Umbrella di Rhianna!

Nel 2008 i Coldplay ci hanno emozionato con Viva la vida e Rihanna ha colpito ancora con Don’t stop the music. Occhio poi al 2009 con I gotta feeling dei The Black Eyed Peas e al tormentone Poker Face di Lady Gaga.

Siamo al giro di boa dei tormentoni estivi e nel 2010 arriva Waka Waka (This time for Africa) di Shakira. Lady Gaga aveva monopolizzato le classifiche con Bad Romance e Alejandro. L’anno dopo, nell’estate del 2011, abbiamo Someone like you di Adele, la travolgente Mr. Saxobeat e il tormentone per eccellenza: Danza kuduro di Don Omar feat. Lucenzo.



Le hit dell’estate dal 2012 al 2020

Nel 2012 arrivano poi altri due tormentoni che – volenti o nolenti- faremo fatica a scordare: Ai se eu te pego! di Michel Telò e la folle Gangnam style di PSY! .Correndo veloci negli anni arriviamo al 2013 Wake me up di Avicii feat. Aloe Blacc, mentre nel 2014 siamo stati travolti da Happy di Pharrell Williams.

Nel 2015 Roma-Bangkok di Baby K feat. Giusy Ferreri è stata nettamente la regina dell’estate italiana, facendoci dimenticare di altre canzoni altrettanto belle come El Mismo Sol di Alvaro Soler. Nel 2016 in estate invece la hit indiscussa era proprio Sofia di Alvaro Soler, per poi arrivare nel 2017 con Despacito!



Gli ultimi anni hanno visto il trionfo estivo di Amore e Capoeira di Giusy Ferreri, Sean Kingston e Takagi e Ketra nel 2018 mentre nel 2019 Charlie Charles e Durdust ft. Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta ci hanno trascinato via con Calipso e Pedro Capò ft. Farruko con Calma Remix!



Il 2020 in ultimo è stato un anno difficile e particolare, ma Alessandra Amoroso con Karaoke insieme a Boomdabash ha rallegrato lo spirito di tutti.