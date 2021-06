Sciopero dei voli in arrivo: data, orari e modalità

Una protesta unitaria del settore aereo avverrà il 18 giugno, con uno sciopero dei voli che vuole puntare i riflettori sulle diverse difficoltà manifestate a causa della pandemia di Covid-19. Vediamo quali saranno gli orari e le modalità.

Tutti i lavoratori del trasporto aereo si uniranno la prossima settimana per lo sciopero dei voli, che interesserà la giornata del 18 giugno e provocherà dei disagi nel normale svolgimento dei viaggi in volo.

Se avete in programma viaggi di lavoro o vacanze che prevedono un viaggio aereo, leggete bene gli orari e le modalità di questo nuovo sciopero dei voli, che interesserà alcune ore della giornata di venerdì 18 giugno. Vediamo nello specifico cosa accadrà.

Sciopero dei voli 18 giugno, cosa succede

Lo sciopero del trasporto aereo del 18 giugno è stato istituito dai sindacati Filt Ggil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che hanno deciso di chiedere soluzioni immediate per diverse difficoltà che questo settore sta affrontando da molti mesi a questa parte.

Un’iniziativa di protesta fatta per risolvere le crisi di alcune compagnie aeree nello specifico, ovvero Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti e Norwegian. Ritardi degli stipendi per il personale, soprattutto di Alitalia, richiesta di una proroga per il blocco dei licenziamenti, la rivisitazione del Piano nazionale degli aeroporti sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto i sindacati a indire questa protesta.

Ecco le loro motivazioni spiegate in una nota pubblica:

“Il trasporto aereo, insieme al turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia e per questo sono sempre più urgenti interventi per la tenuta industriale del settore. Riteniamo inaccettabili e incomprensibili i continui ritardi per l’avvio della newco ITA che deve partire al più presto così come non sono più tollerabili i ritardi nell’erogazione degli stipendi per tutti i dipendenti di Alitalia in A.S. che continuano a lavorare in maniera professionale nonostante i ritardi della dirigenza nell’erogazione degli stipendi”

Orari e modalità dello sciopero

Lo stop ai voli durerà 4 ore, che interesseranno il pomeriggio del 18 giugno. Si partirà, infatti dalle 13 fino alle 17, orari in cui non saranno garantiti i voli.

In queste ore, tutti i lavoratori del settore si fermeranno e gli aerei in partenza in quel lasso di tempo non partiranno, per dare la possibilità a tutti di protestare per i loro diritti.