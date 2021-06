Pippo Baudo dove abita? Tutto sulla casa del conduttore più amato d’Italia

Dove si trova la casa di Pippo Baudo? Dove abita il Super Pippo nazionale che tutti amiamo?

In occasione dell’85esimo compleanno di Pippo Baudo, mattatore e conduttore amatissimo della televisione italiana, abbiamo deciso di svelarvi qualche segreto sulla sua vita. Tanto per iniziare, molti si chiedono dove abita Pippo Baudo e dove si trova la sua casa che – immaginiamo – sia pazzesca e bellissima! Abbiamo indagato un po’ nel web ed ecco tutto quello che abbiamo trovato sulla casa di Pippo Baudo.

Cosa sappiamo sulla casa di Pippo Baudo?

Classe 1936, Pippo Baudo, il cui vero nome è Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, è senza dubbio uno dei conduttori più amati e storici della tv italiana. Una presenza, un portamento e un modo di fare televisione che rimarrà per sempre nella storia. Ma dove abita Pippo Baudo? Dove si trova la sua casa da sogno?

In realtà le informazioni in merito alla sua casa sono scarse. Sappiamo che abita a Roma, ma le uniche informazioni che abbiamo risalgono al tormentato divorzio da Katia Ricciarelli. In quel periodo infatti abbiamo scoperto di diversi possedimenti di immobili di Baudo che erano stati passati di proprietà alla segretaria del conduttore per evitare – forse – che finissero in mano dell’ex moglie.

Dove abita e dove sono le sue proprietà?

Dai gossip di allora sappiamo così Pippo Baudo aveva una casa di 5 stanze in uno stabile a due passi da Viale Mazzini, sede storica della Rai, nel quartiere Prati che è molto chic! Sempre qui pare che Baudo abbia anche altri appartamenti, ma non sappiamo in quale di essi viva oggi. Una cosa è certa, basta guardare alla location per capire che si tratta di case da sogno.

E proprio nella sua casa da sogno a Roma, Pippo Baudo ha svelato di essersi barricato, soprattutto durante i primi mesi dell’emergenza Covid. Il presentatore del resto, 85 anni, ha vissuto in modo piuttosto drammatico questa pandemia e ha raccontato in svariate interviste di essersi letteralmente chiuso in casa per evitare il contagio.

Come lui molte altre persone anziane hanno deciso che questa fosse la cosa giusta da fare. E proprio ora che la campagna vaccinale avanza, sono molti gli anziani che stanno tornando alla vita di prima proprio ora.