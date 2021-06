Covid Italia: stasera il coprifuoco a mezzanotte e nuove Regioni bianche. Cosa bisogna sapere.

Con il proseguire del mese di giugno aumentano le riaperture, nuove Regioni diventano bianche e il coprifuoco viene posticipato a mezzanotte.

Con l’avanzare dell’estate e soprattutto della campagna vaccinale, che sta causando un vero e proprio crollo dei contagi, diminuiscono le restrizioni.

Oggi, come abbiamo già anticipato, altre Regioni entrano in zona bianca. Sono Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto, che si aggiungono a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Per un totale di sette Regioni bianche. Altre se ne aggiungeranno la prossima settimana se l’incidenza dei contagi si manterrà sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti.

Covid Italia: stasera il coprifuoco a mezzanotte

La grande novità di oggi, comunque, è lo spostamento dell’inizio del coprifuoco a mezzanotte. Non è poca cosa, tenendo conto che il coprifuoco in Italia è in vigore interrottamente da novembre 2020 all’inizio della seconda ondata di contagi. L’ex premier Giuseppe Conte si presentò di nuovo in televisione per annunciare agli italiani nuove restrizioni, l’introduzione delle zone a colori e il coprifuoco, appunto.

Dopo lunghi mesi in cui il rientro obbligato a casa è stato alle 22.00, la stanchezza è cominciata a farsi sentire tra gli italiani, insieme a frequenti violazioni della regola. Con il diminuire dei contagi e l’allentamento delle restrizioni, anche il coprifuoco è stato rivisto, seppure solo in parte, con lo spostamento dell’orario di inizio alle 23.00 dal 19 maggio in tutta Italia.

Nel frattempo, dal 31 maggio con la reintroduzione della zona bianca, dopo la breve parentesi della Sardegna a marzo, è stato abolito nelle prime Regioni bianche.

Da oggi, lunedì 7 giugno, l’orario di inizio è posticipato di un’altra ora, a mezzanotte, nell’Italia in zona gialla. Mentre nelle nuove Regioni bianche da oggi cadrà completamente.

In attesa che infine venga abolito in tutta Italia il 21 giugno. Come previsto dal decreto legge di maggio varato dal Governo sulle nuove riaperture. Per quella data, tuttavia, quasi tutta Italia dovrebbe essere in zona bianca, eccetto la Valle d’Aosta.

