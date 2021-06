Spendere soldi in viaggi rende felici più di tutto. E lo dice la scienza!

Ciò che investiamo in viaggi è denaro ben speso: viaggiare e comprare una vacanza è la cosa che più ci può rendere felici.

Non è la prima volta che sosteniamo che viaggiare rende felici, anzi. Lo sosteniamo da anni. E non perché siamo un sito di viaggi, ma perché sono ormai diversi gli studi e i trial che confermano come partire, andare in vacanza e conoscere posti diversi da casa nostra, renda felici più di qualsiasi altra cosa e, soprattutto, ci rende anche persone migliori!

Lo studio della Cornell University su quanto ci rende felici viaggiare

Ora l’ultimo studio che lo conferma è questo condotto da Thomas Gilovich, professore alla Cornell University. Essendo anche psicologo ha elaborato un trattato dal titolo “A wonderful life: experiential consumption and the pursuit of happiness” per scoprire la correlazione tra acquisti e felicità. Indovinate un po’ qual è la spesa che rende maggiormente felici? Ovvio, quella che è legata al viaggiare.

I soldi spesi per viaggiare ci rendono felici veramente

Comprare un viaggio, quindi un’esperienza, è l’unica cosa che ci rende veramente contenti e felici per più di qualche istante.

Questa è una novità, figlia, nemmeno a dirlo, del periodo che abbiamo vissuto in cui siamo rimasti chiusi in casa per la pandemia da Coronavirus. In quei giorni ci siamo resi conto che ciò che ci mancava veramente erano gli affetti, le persone e la possibilità di viaggiare e di muoverci.

Perché è importante viaggiare?

Inoltre, viaggiare e fare esperienze all’estero è praticamente fondamentale per formare e plasmare chi siamo! Ogni attività che facciamo e che ci porta fuori dalla nostra zona di comfort ci fa sentire più vivi e va ad accrescere il nostro patrimonio emotivo ed emozionale. Inoltre apre la nostra mente e ci permette di confrontarci con realtà diverse. Questo fa crescere il nostro io e ci rende anche persone migliori.



Mangia prega ama, un film che vi farà venir voglia di viaggiare

Ecco perché questo nuovo studio non fa che confermare ciò che già sapevamo, ossia l’importanza di viaggiare e di conoscere quante più realtà possibili. Solo così capiremo quanto le differenze siano un valore e debbano essere rispettate ed esaltate nella loro unicità.