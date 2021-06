Le zanzare sono già arrivate? Come eliminarle e non farle più tornare

Per combattere la zanzara tigre è stata fatta una sperimentazione molto particolare per coadiuvare la disinfestazione.

Adoriamo l’estate. Il sole, il mare, il caldo, anche i capelli pieni di sabbia e le scottature. Ma le zanzare no. Quelle le detestiamo. Odiamo il ronzio nella notte che ci sveglia. Odiamo le punture e cerchiamo ogni metodo possibile per allontanarle e non farle più tornare. Questa volta però forse ci siamo e riusciremo a dire addio alla zanzara tigre.

Nel 2019 infatti, l’Enea aveva trovato il modo di neutralizzare la zanzara tigre pericolosa anche per via della sua capacità di trasmettere malattie tropicali e virus.

La sperimentazione che ci fa dire addio alla zanzara tigre

Negli ultimi anni questa zanzara, arrivata probabilmente da dei copertoni usati importati dall’Asia, ha preso dimora in Italia e in Europa. Il che è piuttosto preoccupante, soprattutto perché potrebbero portare malattie, oltre che al terribile fastidio! Come possiamo fare ad eliminarla? Noi con dei prodotti insetto repellenti, la citronella e altri profumi che tengono lontane le zanzare. Sono tantissimi i diffusori di profumi o di odori che tengono lontane le zanzare d’estate e di notte. Oppure con dei piccoli apparecchi da attaccare alla corrente che attirano le zanzare verso la luce. La scienza invece con una sperimentazione molto più all’avanguardia.

La startup Biovecblok, approvata da Enea, ha deciso di usare un metodo biotecnologico per limitare la riproduzione della zanzara tigre nelle aree maggiormente infestate dando vita a degli esemplari di zanzara tigre maschio “sterlizzanti”.

Come riporta il Corriere, infatti, questi esemplari immessi in natura non sono in grado di riprodursi e aiuteranno la disinfestazione perché limiteranno la proliferazione delle zanzare! I ricercatori hanno iniettato nella zanzara tigre un batterio Wolbachia, innocuo, ma con una duplice funzione: le femmine non trasmettono più il virus Zika e i maschi rendono sterili le femmine con cui si accoppiano.

Nonostante sia iniziata nel 2019 a oggi questa è ancora solo una sperimentazione e nell’attesa di veder lentamente sparire o almeno diminuire le zanzare tigre, il consiglio è sempre quello di usare olii essenziali alla citronella, candele o alcuni dei prodotti anti-zanzare in commercio.