Carlo Verdone dove abita? Il segreto che non tutti conoscono

Dove abita Carlo Verdone? Regista, sceneggiatore e comico tra i più amati in Italia, l’attore romano vive in uno dei quartieri più belli della Capitale e la sua casa nasconde un fantastico segreto. Scopriamo qual è.

Chi non ama Carlo Verdone? Più di un semplice attore ma uno di noi, del popolo, vicino ai suoi fan e un grande cineasta, che ha realizzato capolavori del cinema italiano come Un Sacco Bello, Bianco Rosso e Verdone, Borotalco e Viaggi di Nozze, solo per citare alcuni dei suoi film.

Molti si chiedono dove vive ma è molto semplice da capire: Roma, la sua amatissima città, in uno dei quartieri più belli. La sua casa, però, non è stata mai paparazzata e neanche dei suoi interni si sa molto, ma noi sappiamo un segreto che vi farà capire perché l’attore ha scelto proprio questa abitazione.

Dove abita Carlo Verdone?

Molti sanno che Carlo Verdone abita nella zona di Monteverde, senza dubbio uno dei posti più romantici della Capitale nonché uno dei quartieri più belli. Quartiere residenziale, pieno di ville signorili e palazzi molto eleganti, Monteverde ospita la dimora dell’attore romano che è sempre stato attento a mantenere la sua privacy.

Qui vicino c’è il famoso Gianicolo, il colle da cui si può vedere un panorama mozzafiato sulla città di Roma: tetti, antiche rovine, monumenti e cupole barocche fino a toccare i colli che circondano la città.

La casa di Carlo Verdone, dicevamo, è immersa nel mistero. Rispetto ad altri suoi colleghi, infatti, il regista e attore non ha mai voluto far entrare nessuno che rendesse pubblici i suoi luoghi privati, ma conosciamo qualcosa grazie ai social network. Qui, infatti, Carlo pubblica spesso foto nel suo studio, dove concepisce le sue brillanti sceneggiature, e si può percepire che ama l’arredamento antico e classico.

Ma la sua casa nasconde un bellissimo segreto, volete scoprire qual è?

Il segreto di Carlo Verdone

Quello che sappiamo della casa di Carlo Verdone è che, sicuramente, si tratta di uno splendido attico. La casa affaccia sul Rione Regola, una zona che costeggia il Tevere e che si trova a pochi passi da tutti i punti d’interesse della Capitale.

Proprio lì Carlo Verdone è nato e cresciuto, imparando il mestiere del cinema dal padre, famoso critico cinematografico che gli ha trasmesso questa grande passione facendola poi tramutare nel suo mestiere della vita.

L’attore, per godere di un panorama che toglie il fiato non ha certo bisogno di andare al Gianicolo, sapete perché? La sua casa gode di un magnifico terrazzo che dà su tutta Roma. Da qui, Carlo può godersi uno spettacolo ogni giorno, da dove si vede ogni monumento della Città Eterna.

La vista va dal Gianicolo a Ponte Sisto, da Palazzo Farnese alla famosa Sinagoga e, addirittura, si vede quasi il mare della costa laziale. Infine, Carlo può vedere quando vuole la casa dov’è cresciuto, a Trastevere, luogo che ricorda sempre con tanta tenerezza.

Nonostante non abbiamo ulteriori dettagli, da questi si può capire che Carlo Verdone vive in una casa splendida, al centro della città ma in un quartiere tranquillo e indisturbato. Chi non vorrebbe una casa così?

