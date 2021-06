Tiziano Ferro è tornato a Latina dopo un anno di assenza. Il video del suo ritorno in Italia dagli USA. Quali sono le regole sui viaggi

Ha toccato terra con la mano appena sceso dalle scalette dell’aereo. Una carezza alla sua terra, l’Italia, da cui per via dell’emergenza sanitaria è stato lontano per più di un anno. Tiziano Ferro è arrivato da Los Angeles con un volo Covid Free ed è tornato a casa sua, a Latina, a riabbracciare i suoi affetti. In un commovente video ha condiviso il suo ritorno a casa.

Il ritorno di Tiziano Ferro in Italia

L’emergenza Covid ha bloccato gli spostamenti, ma ora con il miglioramento della situazione e l’arrivo dei vaccini i viaggi – seppur limitatamente – sono ripresi. L’Italia ha dato il via libera per turismo all‘arrivo da alcuni Paesi Extra Unione Europea (Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Canada, Emirati Arabi e Israele) senza obbligo di quarantena. Basta volare con i voli covid free.

Tiziano Ferro ha scelto un volo Covid Free Alitalia ed è potuto quindi correre subito a riabbracciare i suoi cari. Il cantautore si è vaccinato negli USA, ma se non si viaggi su voli covid free è comunque obbligatorio l’isolamento fiduciario.

Il video postato su instagram da Tiziano Ferro racconta i momenti dell’arrivo all’aeroporto a Fiumicino, l’abbraccio con il papà che lo attende fuori lo scalo e poi l’arrivo a Latina e l’incontro dopo più di un anno con la mamma e i suoi amici.

Dove vive Tiziano Ferro

Tiziano Ferro è nato a Latina, cittadina sul mare nel basso Lazio, dove è cresciuto e dove ha iniziato a cantare nei locali. Poi l’arrivo del successo l’ha portato via dalla cittadina di provincia facendolo viaggiare, portandolo nella grandi metropoli come Londra prima di approdare negli States.

Negli USA il cantautore non ha trovato solo casa, ma anche l’amore. Si è infatti sposato con Victor Allen, consulente marketing conosciuto in occasione di un meeting alla Warner Bros. I due dopo tre anni di fidanzamento si sono sposati il 25 giugno 2019 e hanno acquistato la loro casa a Los Angeles.

Ma l’Italia e la famiglia sono sempre in cima ai pensieri di Tiziano. Tanto che tre settimane dopo il matrimonio celebrato in California i neo sposi hanno fatto una seconda cerimonia in Italia. Promesse e cena nuziale in riva al mare sulla spiaggia di Sabaudia.

Dunque anche se la vita del cantautore è ormai a Los Angeles in questa bellissima villa a due piani, l’Italia e Latina, sono sempre la sua casa.

Voli Italia-USA: si può tornare a viaggiare?

L’Unione Europea ha riaperto ai voli dagli Stati Uniti permettendo ai turisti d’oltreoceano di arrivare in Europa e se arrivano su voli Covid Free – ossia con doppio tampone alla partenza e all’arrivo – non hanno obbligo di quarantena. Una boccata d’ossigeno per il turismo e un ritorno alla normalità. Peccato però che non ci sia reciprocità.

Infatti gli USA hanno ancora le frontiere chiuse e sono vietati i viaggi per turismo. Si può andare negli Stati Uniti solo se si è residenti o se si ha uno speciale visto considerato di ‘interesse nazionale’. Ma questa barriera potrebbe presto cadere.

Il presidente degli USA Joe Biden aveva anticipato che dal 1 luglio si potrà tornare a viaggiare per turismo negli USA, ma in molti spingono affinché questo muro cadi anche prima di quella data. Difficile però che accada. Per tornare a girare per Manhattan o per passeggiare a Santa Barbara bisognerà dunque ancora aspettare.

Intanto però la riapertura delle frontiere nell’Unione Europea ha permesso a Tiziano Ferro di tornare in Italia a riabbracciare la sua famiglia.