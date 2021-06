Massimo Ranieri: dove abita e cosa sappiamo sulla sua casa da sogno

Dove si trova la casa di Massimo Ranieri? Abita a Napoli o a Roma? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto!

Massimo Ranieri è senza dubbio uno dei cantanti, attori e conduttori più amato di tutta Italia. La sua voce, travolgente ed emozionante, affascina generazioni di persone da quando ha iniziato a cantare, ma le curiosità su di lui ancora non sono esaurite, anzi. La vita privata di Massimo Ranieri, come dove abita, dove si trova la sua casa, chi è la sua attuale compagna, sono tutte informazioni ancora un po’ avvolte dal mistero.

Ranieri non ha mai messo in piazza la sua vita ed è rimasto sempre molto riservato. Eppure, qualche informazione sul dove abita e dove si trova la casa di Massimo Ranieri l’abbiamo trovata.

Dove si trova la casa di Massimo Ranieri?

Massimo Ranieri (il cui nome vero è Giovanni Calone) è nato a Napoli nel 1951 e questa città è sicuramente un luogo del cuore del cantante di Perdere l’Amore. Viene visto e percepito nel mondo intero come un vero e proprio scugnizzo! L’essenza più pura e verace della cultura napoletana.

Eppure Massimo non vive a Napoli, ma a Roma. Come ha raccontato a La Repubblica in un’intervista, Ranieri è stato adottato da Roma ormai da più di 50 anni e ha svelato di vivere in una casa vicino al Tevere.

Dove si trovi di preciso questa abitazione, in quale quartiere o ansa del fiume sia collocata ovviamente non è dato saperlo. Anche se siamo certi che i fan più accaniti avranno scovato sicuramente la casa di Massimo Ranieri a Roma.

Com’è fatta la sua casa?

Durante la pandemia e il conseguente lockdown anche lui è rimasto a casa e così da Instagram, abbiamo potuto sbirciare qualche angolo dell’abitazione di Massimo Ranieri a Roma. Da quel poco abbiamo notato un bel po’ di opere d’arte moderne, perfettamente combinate con un mobilio piuttosto classico in legno scuro. Sembra poi che abbia una veranda piena di piante e rose rosse, neanche a farlo apposta, il tutto super luminoso! Non mancano dischi e aree dedicate alla musica ovviamente!



Insomma, da quel poco che siamo riusciti a vedere sembra proprio che la casa di Massimo Ranieri a Roma sia bellissima!