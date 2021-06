Carolyn Smith si sente una diva di Hollywood e la foto stupisce

La ballerina e coreografa Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle, si è concessa una pausa nella bella Venezia, mostrando uno scatto ai suoi fan da vera e propria diva.

Carolyn Smith ha affascinato i suoi fan su Instagram con una splendida foto, scattata a Venezia. La ballerina e coreografa ha realizzato questo scatto assumendo una vera e propria posa da diva, sentendosi una vera star di Hollywood.

Finalmente, anche nel nostro Paese ci si può spostare con più tranquillità, grazie alle nuove disposizioni in vigore e ai vaccini. Anche Carolyn Smith ha deciso di concedersi qualche giorno in una bella città, dato che ama l’Italia, suo Paese di adozione, e lo dimostra spesso girando e visitando le nostre bellezze. Stavolta ha scelto Venezia come sfondo per qualche giorno di relax.

Carolyn Smith e la foto a Venezia, una vera diva di Hollywood

Chiunque si sentirebbe una vera star navigando per le lagune di Venezia, proprio come ha fatto Carolyn Smith, che nel suo post pubblicato su Instagram ha mostrato le bellezze della città.

Con un look da vera e propria diva, con tanto di occhialoni e grande cappello, la ballerina britannica si mostra più solare che mai, affascinando i suoi oltre 200 mila follower che hanno riempito di commenti il post.

Venezia fa da sfondo alla sua foto, come dicevamo, una città che regala sempre tantissime emozioni, proprio come quelle che la ballerina starà provando in queste ore. Tra i mille canali, le strade caratteristiche e le atmosfere uniche, chiunque qui si può sentire una vera diva di Hollywood, in una città che sembra finta talmente è meravigliosa.

Chi è Carolyn Smith

Per chi non l’avesse riconosciuta, Carolyn Smith è una dei giudici di Ballando con le Stelle, lo storico programma condotto da Milly Carlucci e che va in onda su Rai 1 ormai dal 2005.

Ma la coreografa vanta una grande carriera alle spalle: ballerina fin da piccolissima, a soli 4 anni comincia a prendere lezioni di danza. Contemporaneamente pratica atletica leggera e ginnastica artistica, entrando nella nazionale scozzese a soli 15 anni. Negli anni, poi, è diventata un’esperta di danza sportiva e si è specializzata nei balli latino americani.

Nel 1982 si trasferisce in Italia, dove continua a ballare e si afferma sempre di più come una grande professionista. Negli anni riesce a creare la sua persona scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, che ad oggi ha sedi in Italia, Gran Bretagna, Russia, Ucraina e Polonia.

Ora vive in Italia, sposata dagli anni ’90 con Ernestino Michelotto, anche lui coreografo e ballerino, nonché giudice di molte competizioni internazionali.