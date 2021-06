Alessandro Borghese in costume vale “diesci”! Vacanze in vista? No!

La foto in costume di Alessandro Borghese per annunciare la riapertura del suo ristorante a Milano.

Alessandro Borghese è uno dei cuochi più famosi d’Italia. Soprattutto grazie alla sua partecipazione in televisione come conduttore e giudice di diversi programmi. Lo show che lo ha reso più celebre? Senza dubbio 4 Ristoranti, che lo ha letteralmente trasportato nella casa di milioni di italiani ed è anche diventato un sex symbol.

Così, quando sul suo profilo Instagram è comparsa una foto di lui in costume i fan sono impazziti. Ma attenzione, Alessandro Borghese non va in vacanza.

La foto su Instagram di Alessandro Borghese annuncia la riapertura del ristorante

La foto postata sul profilo Instagram di Alessandro Borghese lo ritrae “a stellina” immerso in un’acqua cristallina. Non sappiamo dove sia stata scattata l’immagine, ma sappiamo che non si tratta di una vacanza. Anzi. Questo foto di Borghese in costume (a cui, lo ribadiamo, diamo diesci come lo prouncia lui in Quattro Ristoranti) è un ricordo che il famoso chef cavalca perfettamente per lanciare un messaggio ben più importante! Il suo ristorante riapre.

Riapre AB Il Lusso della Semplicità

La didascalia che accompagna lo scatto di Borghese su Instagram in costume è semplice: “Quando ti rituffi in cucina!“. E nei commenti leggiamo che il 4 giugno riapre AB – il lusso della semplicità, il suo ristorante a Milano! I fan della sua cucina, ovviamente, non vedevano l’ora.

Questa riapertura del ristorante di Alessandro Borghese è l’ennesimo segno di ritorno alla normalità a cui stiamo assistendo in questi giorni. Grazie all’estate e complice, ovviamente, la campagna vaccinale, i contagi stanno calando e questo permette ai ristoranti di aprire nuovamente e di permettere ai commensali di mangiare anche all’interno delle sale.

Alessandro Borghese torna in tv con Kitchen Sound

Ma non è l’unica bella notizia che arriva dal mondo di Alessandro Borghese. Una delle ultime foto infatti ritrae lo chef con un guanto di Kitchen Sound e la didascalia annuncia delle nuove puntate. “Conosci i piatti on the road? E se ti dico lievitazione? Ma quanto deve cuocere la pasta per essere al dente? Quanti rossi d’uovo per una crema pasticciera? Come far mangiare piatti sani e gustosi ai più piccoli? Scopri tutte le mie ricette e senti come suonano le nuove puntate di @alekitchensound!”. Insomma, oltre alle foto in costume, alla riapertura del suo ristorante, i fan saranno felici di sapere che arriva anche una nuova stagione di Kitchen Sound.