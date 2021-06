Diletta Leotta, la foto a Capri fa sognare i fan

By

Diletta Leotta ha fatto molto parlare di sé in questi giorni per una foto scattata a Capri con il suo amato Can Yaman, una coppia molto amata dai tantissimi fan.

Una delle mete più romantiche d’Italia, si sa, è l’isola di Capri ed è proprio qui che Diletta Leotta ha passato qualche giorno con il suo compagno, l’affascinante attore turco Can Yaman.

I due, come mostrato sui social network, sono sempre più innamorati e all’ombra dei Faraglioni hanno fatto sognare i loro fan, che hanno scritto una raffica di commenti non appena la foto è stata pubblicata.

Diletta Leotta e Can Yaman, amore nelle acque blu di Capri

La conduttrice Diletta Leotta e la star delle soap opera Can Yaman si sono concessi qualche giorno di vacanza su una delle isole più belle d’Italia, Capri la perla del Golfo di Napoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

I due, come vediamo dalla foto, si sono fatti immortalare su uno splendido yacht e sullo sfondo i meravigliosi Faraglioni, simbolo incontrastato dell’isola. “Profumo di mare” scrive la Leotta su Instagram facendo impazzire i suoi fan, tra complimenti e diversi commenti che insinuano che tra i due la storia sia fasulla, vista la loro assenza dai social durata un po’ di tempo.

Insomma, i dubbi ci sono ancora sulla loro relazione ma dalle foto sui social Diletta Leotta e Can Yaman sembrano davvero affiatati e perfetti per una cornice splendida come Capri.

Cosa sono i Faraglioni di Capri

Per chi non lo sapesse, i Faraglioni alle spalle di Diletta Leotta nella foto postata su Instagram sono i veri e propri guardiani dell’isola di Capri, come piace pensare ai cittadini capresi.

Storia e leggenda qui si fondono tra di loro, grazie ai tre componenti di questa struttura naturale: il faraglione di Terra o chiamato Saetta, l’unico ancora collegato alla terraferma e alto 110 metri, il faraglione di Mezzo, chiamato anche Stella, con una galleria naturale lunga 60 metri e il faraglione di Fuori detto anche Scopolo, alto 104 metri, dimora della rara e famosa lucertola azzurra.

Leggenda vuole che questo animale dia il colore azzurro all’acqua, infatti si dice che abbia una tonalità verde azzurra nel sottocoda sulla gola, sul ventre e sui fianchi, mentre la pigmentazione tende al nero sul dorso. Inoltre, secondo Omero, i Faraglioni furono scagliati dal ciclope Polifemo nell’Odissea mentre per Virgilio erano la dimora delle sirene, creature letali per tutti gli uomini di mare che passavano di lì.

Queste sono solo alcune delle leggende e curiosità che ruotano attorno ai Faraglioni, simbolo primario di Capri visibili da diversi punti dell’isola e per questo protettori di tutti i suoi abitanti.