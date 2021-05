By

Valentina Ferragni lo scorso weekend si è data al surf, ma non in California ma restando a Milano. Ecco dov’è andata e dove si può vivere quest’esperienza stratosferica!

L’influencer Valentina Ferragni è una grande appassionata di surf, come i suoi oltre 3 milioni di follower sanno bene. La giovane sorella di Chiara Ferragni, però, non ha bisogno di spostarsi molto da casa sua per farlo, infatti pratica questo sport direttamente a Milano.

Immaginare di essere a Milano e in un batter d’occhio ritrovarsi a fare surf potrebbe essere difficile, ma come ci ha fatto scoprire Valentina Ferragni niente è impossibile. Scopriamo insieme dove è andata per esercitarsi.

Valentina Ferragni fa surf a Milano: ecco dove

Spinta dalla sua forte passione, Valentina Ferragni non può fare a meno di fare sport acquatici e quindi va spesso al Wakeparadise, ovvero il più grande watersports park d’Italia che si trova a pochi passi dal centro di Milano.

Il parco attrezzato è situato nel comune di Peschiera Borromeo, cittadina dalla grande storia e tante cose da vedere. Qui, tra le tante attrazioni, c’è proprio il Wakeparadise dove gli appassionati possono praticare diversi sport acquatici: surf, waterboard, sci nautico e stand up paddle.

Per accedere alla struttura è necessaria l’iscrizione all’associazione Wakeparadise, che mette a disposizione tutta l’attrezzatura a noleggio e offre lezioni e assistenza da parte di coach esperti. Il club è aperto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 20:30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20:30. È consigliabile prenotare, per poter usufruire al meglio dei servizi del parco.

Peschiera Borromeo: le cose da vedere

A pochi chilometri dal centro di Milano, Peschiera Borromeo non offre solo la possibilità di praticare sport nautici, ma anche di visitare luoghi affascinanti.

Uno di questi è il Castello Borromeo, residenza che racconta secoli e secoli di storia lombarda e continua ad affascinare i turisti. Circondato da un fossato, il castello si erge sin dal XV secolo e rappresenta una delle famiglie più importanti del territorio: i Borromeo. Si tratta di un’antica cascina, che all’inizio del ‘400 venne ristrutturata e fortificata.

Oggi il Castello Borromeo ha l’aspetto voluto, nella seconda metà del cinquecento, dal proprietario di allora Renato Borromeo. Situato alle porte di Milano e a pochi minuti dall’aeroporto di Linate, il castello è ancora circondato dal verde e il fossato che circonda il castello è tuttora pieno d’acqua. I giardini e il cortile sono meravigliosi, inoltre le sale affrescate contribuiscono a creare un’atmosfera fantastica, che ancora oggi affascina chiunque.

Un posto meraviglioso per una gita fuori porta, magari nel weekend per godersi una giornata nella storia di Milano.