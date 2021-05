Palio di Siena 2021 annullato: niente corsa il 2 luglio. Le ultime notizie.

Non si terrà nemmeno quest’anno il Palio di Siena, a causa della pandemia di Covid-19. È la notizia che arriva dalla storica città toscana. La situazione dell’epidemia in Italia, anche se in grande miglioramento grazie alle vaccinazioni, non consente ancora di tenere grandi eventi con folle enormi. Troppo complicato e troppo pericoloso.

Così, il consiglio comunale di Siena ha deciso di annullare anche la corsa di quest’anno, almeno quella più importante del 2 luglio. Mentre per il Palio dell’Assunta del 16 agosto ancora non si è presa una decisione definitiva. Cosa bisogna sapere.

Palio di Siena 2021 annullato, niente corsa il 2 luglio

Niente Palio di Siena nemmeno quest’anno, la pandemia di Covdi-19, le misure restrittive ancora in vigore, almeno per il distanziamento fisico e il divieto di assembramenti, rendono impossibile lo svolgimento della storica corsa di cavalli che raduna migliaia di persone ammassate. Gli organizzatori già lo scorso anno si erano opposti con tutte le loro forze a un palio a porte chiuse, senza pubblico. Una situazione inevitabile anche quest’anno.

Nonostante il forte calo di contagi, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale, non sussistono ancora le condizioni di sicurezza per un evento, unico nel suo genere, come il Palio di Siena.

Al momento, comunque, è stata ufficialmente annullata solo la corsa del 2 luglio, che è il Palio vero e proprio. Mentre sul Palio dell’Assunta del 16 agosto non è stata ancora presa una decisione definitiva. Il consiglio comunale di Siena ha deciso di rimandare la decisione al sindaco Luigi De Mossi. Il Palio di agosto sarà annullato solo se la situazione epidemiologica rimarrà la stessa di ora o peggiorerà.

