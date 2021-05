Santa Fiora borgo della Toscana paga l’affitto a chi vi si trasferisce per lavorare da remoto. Come funziona e cosa vedere nei dintorni

Se il tuo ufficio è un pc, questo ufficio può essere ovunque. E dunque perché non partire e cambiare il panorama e la vita? Magari in un incantevole borgo della Toscana, nella Val d’Orcia, fra sapori di buon cibo, natura e il Comune che paga l’affitto della casa. Già proprio così pur di avere turismo e abitanti anche stagionali un borgo vicino Grosseto, Santa Fiora, è pronto ad offrire la locazione.

Santa Fiora, affitto pagato per chi si trasferisce e lavora da remoto

I lavoratori in smart working, i cosiddetti nomadi digitali, sono corteggiati da Paesi e Comuni a suon di tasse agevolate, visti gratuiti e quant’altro. Ci sono offerte di posti da sogno come Barbados oppure la Grecia e si aggiungono sempre nuovi paesi e piccoli borghi italiani.

D’altronde chi lavora da remoto non pesa sulle casse comunali, ma al contrario porta nuova economia. Facile dunque capire perché tutti vogliono gli smart workers.

Ora in lizza ci si mette anche il borgo di Santa Fiora, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Grosseto che è disposto a pagare il 50% dell’affitto a chi si trasferisce nel paese per un minimo di due mesi. Garantita la banda ultra larga per connettersi e poter lavorare in tranquillità.

La campagna si chiama ‘Vivi in Paese‘ e invita a trasferirsi in questo gioiellino del Monte Amiata per ‘smart work e smart life’, ovvero lavoro intelligente e vita altrettanto. Sul sito ufficiale dell’iniziativa si trovano gli immobili che è possibile affittare e diversi sono quelli che sono già stati presi.

Cosa vedere a Santa Fiora e dintorni

Santa Fiora è un gioiellino medievale sul Monte Amiata, immerso nella natura della Val d’Orcia, uno dei borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Una posizione invidiabile: su una rupe, fra i monti ed è attraversato dal fiume Fiora. Nel centro storico vi si trovano testimonianze di un glorioso passato quello delle famiglie che hanno regnato gli Aldbrandeschi e gli Sforza, il loro Palazzo, Sforza Cesarini, è oggi la sede del Comune.

Alcune splendide chiese come la Pieve delle Santa Flora e Lucilla o la Chiesa della Madonna delle Nevi – che si trova sulla sorgente del fiume ed ha un pavimento in vetro che permette di ammirare lo scorrere del fiume – sono scelte come location di matrimoni. C’è poi il Parco del Peschiera, giardino rinascimentale voluto dagli Sforza.

A due passi dal paese si trova la Faggeta più grande d’Europa, luogo ideale per rinfrescarsi in estate e meraviglioso da vedere in autunno durante il foliage e dove divertirsi con i bambini nel park adventure. Per i bimbi, ma per tutti, c’è poi la bike park school. Le passeggiate poi si possono fare con l’e-bike attraverso i numerosi percorsi preparari dell’Ufficio del Turismo o scegliere il ritmo lento del cavallo.

Nei dintorni poi si può andare nelle splendide terme di Saturnia o al Concento della SS Trnità sul Monte Calvo.

A Santa Fiora si viene per rilassarsi, per godere dello spettacolo che si ha intorno, per passeggiare fra i boschi o fra i vicoli di un borgo che sembra uscito da un libro di fiabe. Ed ora anche per lavorare in smart working con l’affitto pagato dal Comune.