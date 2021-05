Le case di Luciana Littizzetto e la villa dove vive. Ecco dove si trova e cosa c’è da vedere

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa si arrampica sulla scrivania di Fazio per i suoi monologhi comici, ma quando è a casa non ha problemi di spazio, ha infatti a disposizione un’immensa villa. Anzi ne ha disposizione ben 13 di case! Lucianina, come il suo collega Fabio Fazio, ha investito infatti buona parte del suo patrimonio in immobili. Quella dove attualmente vive a Torino è una delle più belle delle sue proprietà. Ecco dove si trova la sua casa, com’è e come sono le altre

Le case di Luciana Littizzetto

Si dice che l’ex professoressa di musica ora comica affermata abbia una passione per il mattone e che sappia condurre le trattative immobiliari senza bisogno di intermediari, anzi che mal sopporti gli agenti immobiliari e preferisca sempre compravendite da privati. Una passione iniziata in tempi non sospetti addirittura nel 1984 con l’acquisto di un garage a Torino.

Il suo ricchissimo patrimonio, frutto delle collaborazioni in Rai – spesso con compensi molto alti che hanno generato parecchie polemiche – è stato in buona parte investito in case. L’ultimo report che si trova sul numero di case intestate a Luciana Littizzetto è di 13 proprietà solo a Torino e una a Milano. Qualche tempo fa il Giornale sosteneva che le case fossero addirittura 21.

La maggior parte degli immobili si concentra in una delle zone più belle di Torino, Borgo Po, zona collinare da cui si domina la città e dove hanno casa vip e calciatori. Qui su Via Villa della Regina sembra che la Littizzetto abbia acquistato diverse case ed in una di queste vive. L’ultima casa acquistata si trova invece a Bosconero, paese di origine della Littizzetto e di tutta la sua famiglia.

Dove vive la Littizzetto a Torino

Lucianina, come viene affettuosamente chiamata da Fabio Fazio, ha sempre vissuto a Torino e sebbene gli impegni di lavoro l’abbiano portata spesso fuori è nella sua Torino che è sempre tornata. La sua famiglia è originaria di Bosconero, un paese di 3 mila anime a meno di 30 chilometri da Torino, ma è cresciuta nel quartiere torinese di San Donato dove i suoi genitori gestivano una latteria.

Anche i suoi studi si svolgono a Torino: prima il Conservatorio, diplomata in pianoforte, poi la laurea in Lettere. Intraprende la strada dello spettacolo che la porta spesso a Milano, ma è a Torino che torna. Ed è qui che Luciana oggi vive. La Littizzetto vive nel quartiere di Borgo Po, la zona pre collinare che sorge sulla riva destra del fiume alle spalle della splendida Chiesa della Gran Madre di Dio.

La casa di Luciana è una villa su più piani, con un grande terrazzo ricchissimo di piante da cui si gode una vista spettacolare su Torino con la Mole Antonelliana che spunta nello skyline.

Vicino di casa di Lucianina è nientemeno che Cristiano Ronaldo. Il giocatore nel suo tempo di permanenza a Torino ha preso casa infatti in questa zona di prestigio, acquistando una casa da sogno.

Il quartiere dove ha casa Luciana Littizzetto: cosa c’è da vedere

Sembrerebbe dalla quantità di case che ha acquistato che Lucianina abbia una passione per il quartiere Borgo Po a Torino. Ma perché? E vale la pena visitarlo?

In un viaggio a Torino tappa obbligata è la Mole Antonelliana, il Museo Egizio, la Cappella della Sindone, poi una passeggiata al Parco del Valentino con il suo bel borgo medievale, a via Roma e a piazza Castello, e magari poi un caffè a Piazza San Carlo.

E proprio mentre si sta seduti al tavolino o camminando fra il verde del Valentino si vede dall’altra parte del Po la splendida Chiesa della Gran Madre di Dio e alla spalle la collina dominata dalla Chiesa di Santa Maria al Monte e Convento dei Frati Cappuccini.

La chiesa Gran Madre di Dio è un edificio in stile neoclassico ispirato al Pantheon di Roma costruito per celebrare il ritorno di Vittorio Emanuele I dopo la vittoria su Napoleone. E’ molto bello da visitare e molto suggestivo per la posizione in cui si trova.

Da qui si sale verso la splendida Villa seicentesca Villa della Regina con il suo splendido giardino all’italiana. Poco distante la Chiesa di Santa Maria al Monte al convento dei Cappuccini che si erge sul Monte dei Cappuccini, una piccola collina di 325 metri da cui si gode di una spettacolare vista su Torino.

In una visita a Torino dunque bisogna passare nel quartiere Borgo Po dove ha casa Luciana Littizzetto. Le belle ville susciteranno qualche invidia, ma la vista spettacolare di Torino farà sparire qualsiasi dissapore.