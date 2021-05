E’ nato in una splendida località sul mare, Savona, alla sua Liguria è sempre rimasto molto legato. Ecco dove vive Fabio Fazio e dove ha casa

E’ uno dei conduttori più apprezzati della Rai dove ha esordito giovanissimo e dove lavora tuttora. In tutti questi anni Fabio Fazio è riuscito ad essere sempre molto riservato sulla sua vita privata.

Quello che si sa è che è ligure, di Savona, ed molto attaccato alla sua terra di origine. Infatti è lì che tuttora vive nonostante gli impegni televisivi lo portino spesso a Milano. Le possibilità economiche lo hanno portato anche a viaggiare molto e ad acquistare casa anche all’estero. Ecco dove vive e dove ha casa Fabio Fazio.

Dove vive Fabio Fazio: la sua casa

Il conduttore è nato a Savona, ha frequentato la facoltà di Lettere all’Università di Genova dove si è laureato poi la tv lo ha portato a Roma e a Milano. Ma la sua Liguria è rimasta sempre nel cuore tanto che ha scelto di vivere proprio vicino a dove è nato.

Fabio Fazio vive infatti a Celle Ligure, piccolo centro sul mare a metà strada fra Genova e Savona. Qui il conduttore possiede un’enorme villa di ben 13 stanze, più due dependance e un uliveto che si estende su 7 mila metri quadri e una grande piscina. Qui Fazio vive con sua moglie Goia Selis e i due figli Michele e Caterina, di 17 e 12 anni.

La casa di Fabio Fazio a Celle Ligure fu qualche anno fa oggetto di molte polemiche. Si vociferavano infatti interventi non registrati al catasto, ma arrivò poi la parola fine sulla vicenda con il conduttore che dovette intervenire per dimostrare che era tutto regolare.

Cosa vedere a Celle Ligure

Celle Ligure sulla riviera di Ponente, dove ha casa Fabio Fazio, è un bel e importante centro balneare, che vanta da 26 anni consecutivi il riconoscimento Bandiera Blu per la purezza del suo mare. Vanta un grazioso centro storico con belle chiese da visitare, palazzi nobiliari, vicoli e carruggi. Tra le architetture di pregio la Chiesa Parrocchiale e l’Oratorio di San Michele del 1600.

Da queste parti si cammina parecchio grazie ai tanti sentieri che collegano i diversi centri della costa. A Celle c’è la ‘passeggiata a mare’ un percorso di oltre un km che si snoda fra il vecchio borgo e quello di più recente costruzione di Piani di Celle. Ma se piace il trekking qui ci si può dare molto da fare.

Oltre al sentiero che unisce i comuni di Albissola Marina e Arenzano, qui passa anche il Sentiero Liguria che si snoda da Luni, provincia di La Spezia a Grimaldi, all’estremo opposto della regione, in provincia di Imola.

Le case di Fabio Fazio: la residenza a Parigi e Varazze

Fabio Fazio rivelò in un’intervista la sua passione per gli immobili e sembra che buona parte del patrimonio guadagnato, di cui molto si è parlato definendo eccessivo il suo compenso, sia stato investito proprio in case, ville e appartamenti. Tanto che il conduttore, come rivelato da un articolo di Libero e dal sito Dagospia, ha fondato perfino un’immobiliare, Appervest, chiusa nel 2008.

Oltre alla casa di Celle Ligure, si sa di altre proprietà di Fabio Fazio. Il conduttore ha due case a Milano in zona Porta Romana: entrambe molto grandi di 8 vani l’una.

Altre due case la famiglia Fazio le possiede a Varazze, splendido borgo sul mare, uno dei più belli della Riviera Ligure, dove è nato il papà di Fazio, Giuseppe. Qui due appartamenti di 9 vani utilizzati dai genitori. Un’altra proprietà del conduttore di Che Tempo che fa è sempre in un borgo della Liguria ad Albissola Marina.

La casa a Parigi

E poi c’è la casa a Parigi. Una città che Fabio Fazio ama tantissimo e proprio per questo ha deciso di acquistare una casa qui. Il conduttore non viaggia molto, ma Parigi è l’eccesione.

Parigi come ha confidato lo stesso Fazio è sempre stata la sua città del cuore. La visitò per la prima volta a 16 anni per tre giorni, ed è totalmente innamorato di questa città. “Ogni volta che voglio fare un complimento a una città che vedo per la prima volta dico che “mi sembra di essere a Parigi” – ha detto a Repubblica.

E poi ha rivelato i suoi luoghi preferiti di Parigi: Pont des Arts e Place de La Concorde per stupirsi dell’immensa bellezza della città, ma soprattutto Place Dauphine e i jardin du Palais Royale per godere di tutta questa meraviglia. “La bellezza di Parigi è stordente – ha scritto Fazio in un articolo pubblicato da Repubblica – a volte mi pare eccessiva. Provate ad andare sul Pont des Arts o in Place de la Concorde e guardatevi intorno. Non si sa dove fermarsi con lo sguardo, è tutto un vortice di bellezza a trecentosessanta gradi che non sembra vero e che ti fa rischiare una overdose di euforia”.

E poi il suo luogo preferito: “Per questo mi piace rifugiarmi in Place Dauphine, nei pomeriggi di primavera o all’inizio di settembre, a bere un caffè, seduto fuori al tavolino, protetto dalle case e dalla quiete di quella piazza seicentesca che fa da filtro con il resto del mondo. Un caffè in Place Dauphine, una passeggiata lungo i quais dell’Ile St. Louis, un pomeriggio al jardin du Palais Royal”.

Fabio Fazio dunque ha investito in maniera oculata il suo patrimonio. Cosa c’è di meglio di avere una casa dove si vuole? E Fabio Fazio fra Varazze e Parigi ha da scegliere dove andare.