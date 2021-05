Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza al mare: le foto svelano tutto

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi volano in Repubblica Domenicana e le foto sono da capogiro.

Sono volati in Repubblica Domenicana Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, per una vacanza d’amore che è letteralmente un sogno ad occhi aperti. Loro sono bellissimi, innamorati persi e statuari. La location dove si trovano, Il Resort – Bahia Principe Grand El Portillo, sembra letteralmente un posto uscito da una favola.

Tramonti mozzafiato, paesaggi che sembrano usciti da un quadro e Giulia e Pierpaolo che arricchiscono il panorama. “La nostra prima mini vacanza all’estero – scrive la Salemi spiegando il motivo del viaggio – Felici e onorati di essere stati invitati per l’inaugurazione del Bahia Principe Grand El Portillo di Samanà🌴Seguiteci in questi giorni per scoprirne di più…”.

Le foto di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli su Instagram

Le foto postate da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parlano chiaro. Sono innamorati perdutamente e con una grandissima voglia di stare insieme. Non c’è bisogno di una grande immaginazione e non bisogna nemmeno leggere tra le righe perché gli scatti che hanno postato sono estremi. Avvinghiati sulla sabbia, appoggiati sulle palme…cambia la location, ma non l’amore e i baci focosi che i due si scambiano con buona pace di chi è single!

Le didascalie che accompagnano le foto sono corte. E del resto, come abbiamo già detto, c’è poco da aggiungere. Giulia scrive “Io e Te” e il Pretelli ribatte con “Un quadro stupendo”. “Vi assicuro che questo posto non è niente male” scrive Pierpaolo mostrandosi in costume abbronzatissimo e con un fisico da capogiro. E alle foto passionali con Giulia non aggiunge nulla se non un cuore.

Dove sono Giulia e Pierpaolo?

I due si trovano a Samana, città capoluogo della provincia omonima nel cuore della Repubblica Dominicana. La baia si affaccia sull’Oceano Atlantico ed è a circa 170 chilometri da Santo Domingo. Qui il resort Bahia Principe Grand El Portillo è sicuramente uno dei più quotati, ma praticamente in tutta la zona si trovano alberghi e comprensori turistici da sogno.