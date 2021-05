Federico Fashion Style apre un nuovo salone: dove sarà e data di apertura

Un traguardo importante per Federico Fashion Style che apre un nuovo Salone delle Meraviglie in una location da sogno!

Arriva un nuovo traguardo importante per Federico Fashion Style che ha annunciato su Instagram la data di apertura del suo nuovo salone. Dopo quelli di Roma, Anzio e Milano, l’impero dell’hair style di Federico Lauri si amplia con un nuovo negozio in provincia di Napoli. È questa infatti la nuova location dove tantissime donne e uomini potranno andare a sistemarsi i capelli e a rifarsi nettamente il look.

Dove e quando Federico Fashion Style aprirà il suo salone nuovo?

Abbiamo conosciuto Federico Fashion Style grazie al programma “Il Salone delle Meraviglie“, di Real Time. Un tuffo nel mondo dei parrucchieri, degli stilisti dei capelli, con tantissime novità e tendenze all’ultima moda. Da quel momento Federico ha letteralmente spiccato il volo, raggiunto sempre nuove vette di successo e ora è pronto ad aprire anche un nuovo salone. Federico Lauri aprirà il suo salone a Napoli e la data per l’inaugurazione è l’11 luglio 2021. Il parrucchiere delle dive e delle star ha spiegato nelle sue storie che quello sotto al Vesuvio è il salone che ha sempre sognato di avere e le anticipazioni sono succose!

L’annuncio su Instagram

Federico infatti ha spiegato che sarà un salone da sogno in una location pazzesca. Non sappiamo ancora di preciso la via, ma Lauri sul suo profilo Instagram sta iniziando a incuriosire i fan e infatti ha lanciato un contest chiedendo ai fan se il salone sarà in Via Toledo o Via Chiaia, in Via dei Mille o il Vomero, Posillipo o Piazza del Plebiscito. Il 14 giugno Federico Fashion Style comunicherà ai fan la via precisa della location del nuovo salone e oggettivamente i fan non vedono l’ora.

Dove sono, a oggi, gli altri saloni di Federico Lauri?

Fino ad oggi infatti per usufruire dei servizi e dei trattamenti meravigliosi di Federico Fashion Style si poteva andare solo a Roma, Anzio e Milano.

Questo rendeva un po’ complicato lo spostamento per tante altre persone. Ora, con l’apertura di Napoli il sud Italia sarà sicuramente servito meglio. La speranza è che Federico apra qualche altro salone anche magari in centro Italia o in qualche località un po’ più piccola per soddisfare tutti i suoi fan.