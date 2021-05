Rissa su un volo Ryanair fra Milano e Ibiza. Una passeggera dà in escandescenza: insulti, sputi e aggressioni. Il video fa il giro del web

Andare in vacanza dovrebbe aiutare a rilassare i nervi, ma evidentemente non è successo alla passeggera che ha dato in escandescenza su un volo Ryanair Ibiza-Bergamo Orio al Serio. La donna che non indossava la mascherina ha insultato, aggredito, sputato contro gli altri attoniti passeggeri. La scena ripresa da numerosi smarthphone è finita su tutti i social e il video è diventato virale.

La rissa scoppia in volo

Stando a quanto riportato da alcuni passeggeri durante la fila per l’imbarco alla passeggera viene chiesto da un’altra donna di indossare la mascherina. Questo è stata la presunta miccia della rabbia poi esplosa durante il volo.

Infatti una volta che l’areo è decollato la passeggera, in costume e shorts, inizia ad insultare la donna che le aveva fatto la richiesta. Parolacce, offese omofobe, sputi per poi passare all‘aggressione nei confronti di passeggeri seduti vicino.



L’intervento degli steward per calmare la rissa

Intervengono steward ed hostess ma la passeggera non arretra, anzi allontana in malo modo anche loro, li insulta, li irride. Gli altri viaggiatori cercano di ignorarla, ma è impossibile e in molti iniziano ad insultarla, specie dopo aver tirato i capelli ad un passeggera seduta una fila avanti.

A quel punto gli steward intervengono prendendola di forza e trascinandola nella parte anteriore dell’areo. Nel mentre la passeggera continua a dare in escandescenza tirando calci.

Non è ancora arrivata una nota da Ryanair che riveli se la donna all’arrivo a Bergamo sia stata consegnata alla Forze dell’Ordine come solitamente avviene in questi casi. Ma sembra addirittura che la donna attraverso il suo profilo ha minacciato di querelare tutti coloro che hanno diffuso le immagini della rissa. A qualcuno le vacanze non fanno affatto bene.

Voli Italia-Ibiza, le regole

Le vacanze alle Baleari sono possibili e per andare in Spagna è sufficiente presentare un tampone negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza. Nessuna quarantena all’arrivo, è richiesta solo la registrazione sul portale.

Per rientrare in Italia bisogna presentare un tampone negativo in aeroporto o effettuare entro 48 ore dall’arrivo in Italia un test pcr. Niente isolamento fiduciario. Si può tornare a viaggiare.