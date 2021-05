By

L’attrice Katharina Bohm ha interpretato Livia nel commissario Montalbano. Dove vive e cosa fa oggi

Per otto stagioni abbiamo sperato, ogni volta che arrivava da Genova, che Salvo non fosse troppo impegnato a risolvere qualche caso e potesse stare un po’ di tempo con lei. Abbiamo apprezzato il suo modo di fare così nordico, ma così complementare con quello siciliano del Commissario. Insomma lei, Katharina Bohm, è stata la Livia perfetta di Salvo Montalbano. Già perché dopo otto stagioni l’attrice ha lasciato la fiction di Rai Uno. E mentre tutti la rivorrebbero si chiedono anche da dove viene e che cosa fa oggi.

Dov’è nata Katharina Bohm, la Livia di Montalbano

Nella fiction ispirata ai romanzi di Camilleri Livia la fidanzata del commissario Montalbano era genovese. L’attrice Katharina Bohm che ha interpretato Livia è anche lei del ‘nord’. Solo che Katharina è un bel po’ più a nord di Genova.

Katharina Bohm è nata a Sorengo un piccolissimo comune del Canton Ticino vicino a Lugano in Svizzera. In questo comune ci sono alcune architetture religiose di pregio, ma una delle curiosità del luogo è che ogni famiglia possiede, gestisce e contribuisce al mantenimento dei beni comunali.

Le origini di Katharina sono però austriache ed è figlia d’arte. Suo padre è infatti l’attore Karlheinz Bohm, famoso per aver interpretato il ruolo di Francesco Giuseppe ne La Principessa Sissi, mentre sua madre è l’attrice Barbara Less, polacca di Partow. Non solo è la nipote del direttore d’orchestra Karl Bohm.

Dove vive oggi Katharina Bohm

L’Austria è il Paese in cui Katharina cresce e si forma, lunghissima la sua carriera cinematografica. L’Italia le ha però regalato il grande successo internazionale prima con la fiction ‘Amico mio’ con Massimo D’Apporto, poi soprattutto con il ruolo di Livia nel Commissario Montalbano.

Dopo aver girato 8 stagioni della fiction di Rai Uno Katharina è tornata a vivere in Germania, a Monaco di Baviera, con suo figlio nato nel 1998. Il lavoro la impegna fra l’Austria e la Germania con diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Attualmente Katharina Bohm vive a Monaco di Baviera dove è impegnata sul set del Commissario Lanz, una serie tv tedesca di cui è protagonista. Una fiction arrivata all’undicesima stagione e che ha riscosso un grandissimo successo.

L’attrice è famosa non solo per i suoi film e fiction ma anche per la campagna che conduce contro la chirurgia estetica. I famosi ritocchini, che tante sue colleghe fanno, sono infatti molto criticati da Katharina Bohm che al contrario predilige e sostiene un processo di accettazione di sé – e del tempo che passa.

Cosa vedere a Monaco di Baviera

La fiction è ambientata nella città tedesca di Monaco di Baviera. Un’occasione mentre si vedono le imprese poliziesche di ammirare le bellezze di questa importante città del Sud della Germania.

Cuore della città è Marienplatz dove si trova il municipio, il Rathaus, Altes e Neues- Sul Neus Rathaus si trova l’orologio, il Glockenspiel, con le sue statue moventi.

Nella serie tv di Katherina Bohn non si vedono gli interni, ma se voi avete la possibilità andate a visitare il Palazzo Reale di Monaco di Baviera, un vero e proprio spettacolo.

Simbolo della città e presente in molte inquadrature è la Cattedrale di Nostra Signora, la Frauenkirche, in stile gotico con le alte colonne visibili da ogni angolo di Monaco.

Altro luogo bellissimo di Monaco e amato da ogni serie tv che si gira in città è il Giardino Inglese, uno dei parchi cittadini più grandi del mondo.

In una città così bella il ricordo di Vigata per Katherina Bohm suona un po’ meno amaro, anche perché in questa fiction tedesca il Commissario è lei.