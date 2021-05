Dove si trova la funivia Stresa Mottarone. Che zona e perché è frequentata

In pochi minuti si passa dal lago alla montagna dominando uno dei paesaggi più belli del Piemonte. E’ la funivia Stresa-Mottarone sul Lago Maggiore frequentatissima in primavera e in estate, una delle attrazioni di questa zona. E questo luogo così idilliaco è stato lo scenario di un’immensa tragedia avvenuta poco prima delle 13 del 23 maggio: la caduta di una cabina con a bordo 15 persone.

Poco prima di arrivare in cima la funivia ha ceduto e il vagone è crollato al suolo da un’altezza si stima di circa 300 metri. Le vittime sono al momento 12. Due bambini sono state trasportati in condizioni gravissime in ospedale a Torino. Da accertare come sia potuta accadere una simile tragedia e le responsabilità.

Dove si trova Stresa e la funivia Mottarone

Ci troviamo nell’alto Piemonte, sul Lago Maggiore, dove sorge una delle località più belle d’Italia e una delle più visitate di tutta la regione, Stresa. Si trova proprio di fronte alle Isole Borromee da dove partono i traghetti per le celeberrima Isola Bella, dove si trova Palazzo Borromeo, Isola Madre e Pescatori.

Stresa attira ogni anno migliaia di turisti attratti dal suo splendido lungo lago, le sue spiagge, i suoi curatissimi giardini e i suoi bei palazzi. La strada litoranea che corre lungo il lago è un susseguirsi di hotel di lusso, giardini curatissimi e ville storiche fra cui spiccano come Palazzo Bolongaro, Villa Castelli e Villa Pallavicino. Quest’ultima vanta un meraviglioso giardino all’inglese e un parco zoologico.

In questa località ci si va anche per andare a visitare le bellissime Isole Borromee e l’Isola Bella con il suo giardino barocco è in cima alla lista delle preferite. Per andarci si prendono i traghetti che fanno la spola fra Stresa e le isole.

Ma quello che rende unica Stresa è la sua cornice con le Alpi che dominano questo angolo di lago. Infatti alle spalle si trova il Monte Mottarone, nota stazione sciistica. Alla vetta, a 1491 metri, si gode di una vista spettacolare sul Lago Maggiore fino al Monte Rosa. Da Stresa parte una funivia che congiunge proprio con la vetta del Mottarone.

Stresa è ben collegata con Torino e Milano e sono tanti i visitatori anche mordi e fuggi che arrivano in questa elegante cittadina per godere di splendidi paesaggi.

Stresa ha molto da vedere e la sua funivia fino al Mottarone è una delle sue attrazioni. Un posto di vacanza bellissimo che mai avrebbe pensato di essere lo scenario di una tragedia come quella avvenuta.