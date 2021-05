Grazie alla foto di Luisa Ranieri voliamo a Pantelleria e vi diciamo che paesaggi così non li avete mai visti!

Siamo in un momento storico in cui ogni foto di mare e vacanze che vediamo ci fa venire voglia di partire per un viaggio. Così, navigando nel web e scrollando tra le foto di Instagram, quando abbiamo visto la foto di Luisa Ranieri a Pantelleria abbiamo iniziato a cercare voli last minute per partire. Che questa destinazione fosse bellissima non avevamo dubbi, ma guardando questa foto ci siamo stupiti ancora di più.

Cosa vedere a Pantelleria: le spiagge al top

La moglie di Luca Zingaretti, attore che tutti conosciamo per il suo ruolo nei panni de Il Commissario Montalbano, ha postato una foto che la ritrae seduta di schiena davanti ad una spiaggia bellissima. Una foto perfetta.

Del resto già Gabriel Garcia Marquez descriveva così Pantelleria: “Non c’è altro posto sulla Terra che faccia pensare alla luna così come Pantelleria ma, Pantelleria è più bella”! Già e come ci ha ricordato Luisa Ranieri su Instagram di cose da vedere e da fare a Pantelleria ce ne sono tante!

Il paesaggio di Pantelleria, tanto per iniziare, è meraviglioso: faraglioni a strapiombo sul mare si fondono perfettamente in panorami verdeggianti punteggiati da abitazioni particolari in stile arabo. Ispirati da Luisa Ranieri non possiamo non citarvi le spiagge più belle di Pantelleria da vedere come Cala Arco dell’Elefante, Cala Gadir, Cala Tramontana e Cala Levante e per finire Sutta Mattè.

Dove ha scattato la foto Luisa Ranieri?

Non sappiamo di preciso dove Luisa Ranieri abbia scattato la foto, ma una cosa è certa: è difficile girovagare per Pantelleria e trovare qualche scorcio brutto! La stessa immagine postata su Instagram dalla moglie di Zingaretti parla da sola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)

Un mare pazzesco e cristallino reso ancora più luminoso e meraviglioso dal gioco di riflessi con la terra bianca e calcarea che vediamo nella foto. Aveva ragione Marquez, Pantelleria sembra la luna, ma molto più bella! A voi è venuta voglia di partire per questa meravigliosa destinazione o avete già prenotato le ferie?