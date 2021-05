By

Un’offerta di lavoro che fa sognare gli amanti dei viaggi e delle isole meravigliose: è proprio quella attiva alle Bahamas, che promette uno stipendio di 10.000 euro al mese. Ecco tutti i dettagli per candidarsi!

Chi non sognerebbe di lavorare alle Bahamas per 10.000 euro al mese? Un lavoro con vista sul mare, su un’isola da sogno dove poter passare i weekend liberi tra l’acqua cristallina e le spiagge caraibiche.

L’agenzia interinale Polo&Tweed cerca una coppia di lavoratori tuttofare per un’isola delle Bahamas e diverse proprietà a Naples, in Florida, che faccia da custode e svolga regolari mansioni come le pulizie, lavori di manutenzione e giardinaggio.

Non occorrono particolari requisiti per potersi candidare, ma c’è un piccolo particolare importante che è necessario sapere.

Lavoro alle Bahamas: requisiti e come candidarsi

Chiunque sognerebbe di lavorare alle Bahamas, soprattutto di prendersi cura di un’isola privata immersa in un paradiso. Questa ricca famiglia sta cercando una coppia di custodi per $ 120.000 all’anno (pari a 100.000 euro annui) per prendersi cura della propria isola privata.

Con la pandemia COVID-19, la famiglia ha trascorso la maggior parte del tempo alle Bahamas, ma si prevede che torneranno alla loro dimora quotidiana presto. Ecco perché hanno bisogno di questi custodi, che dovranno preservare la loro proprietà.

I candidati scelti saranno pagati tra 100.000 e 120.000 dollari all’anno a seconda dell’esperienza, con assistenza sanitaria e un’auto aziendale. Ad eccezione del fine settimana dispari o di un turno concordato in anticipo, il lavoro è previsto solo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00.

I requisiti per candidarsi a questa posizione lavorativa da sogno sono l’organizzazione, saper pulire, rassettare, fare manutenzione al giardino e tutte mansioni manuali, oltre ad avere un ottimo livello di inglese, niente di insormontabile. L’unico dettaglio molto importante è avere il permesso di lavorare negli Stati Uniti, quindi si deve attuare la procedura per ottenere la Green Card.

Un paradiso dei Caraibi

Le Bahamas sono le isole più belle dei Caraibi, ecco perché molti sognano di andare lì in vacanza e godersi un po’ di meritato relax.

Questo arcipelago è composto da 700 isole, che offrono divertimento e relax per ogni esigenza. La maggior parte dei turisti arriva solo a New Providence, sede della capitale della nazione, Nassau, dove si trovano siti storici, grandi resort e casinò, una varietà di ristoranti che servono cucina locale e internazionale. Spiagge bellissime e mare cristallino, come la spiaggia di Caves, regalano ai turisti giornate meravigliose.

Per i più avventurosi, si può arrivare da un lato completamente diverso delle Bahamas, dove si trovano isole meno sviluppate ma dal fascino avventuroso. Queste isole scarsamente popolate sono meno sviluppate di New Providence, gli alloggi e i punti ristoro sono limitati, ma vantano bellissime spiagge incontaminate ad ogni angolo e una serie di attività di ecoturismo per coloro che desiderano rallentare e vivere una vera e propria avventura.

Tra queste vi consigliamo Cat Island, Andros, le isole Exuma e Aruba.