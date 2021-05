Vi ricordate il giovane Federico di Bake Off Italia 6? Ha trionfato e conquistato i cuori dei giudici con i suoi dolci. Ma cosa fa oggi? Ha realizzato il suo sogno?

Quando è entrato sotto al tendone di Bake Off Italia – Dolci in Forno era giovanissimo, timido e inesperto. Col tempo Federico De Flaviis ha preso confidenza con la cucina, con i giudici, con i concorrenti e con la trasmissione, arrivando persino a vincere la sesta edizione di Bake Off, sbaragliando la concorrenza! Ma cosa fa oggi Federico di Bake Off? Sta lavorando come pasticciere? Ha realizzato il suo sogno oppure no?

Cosa fa oggi Federico di Bake Off?

Federico De Flaviis dopo Bake Off come tutti i vincitori ha pubblicato il suo libro di ricette e, dopo un po’ di tempo sulla cresta dell’onda per via della vittoria nel programma, ha capito che data la sua giovane età era tempo di mettersi sotto con il lavoro e soprattutto con lo studio.

Come vediamo su Instagram, Chicco di Bake Off, non si è fermato. Continua a fare il pastry chef, ma sta studiando duramente all’IPSAR Carlo Porta Milano, l’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Un tuffo in un percorso formativo pensato e dedicato appositamente al mondo della cucina in generale e non solo della pasticceria che resta comunque la sua passione primaria!

Le ricette dolci di Federico di Bake Off

Guardando poi alle foto pubblicate sui social vediamo che Federico De Flaviis di Bake Off negli anni si è perfezionato moltissimo e la sua cucina è diventata sempre più curata e precisa. Non solo dolci, come abbiamo detto, ma è innegabile che restano la sua passione. Basta vedere uno degli ultimi post pubblicato che è composto da un bisquit alle arachidi, caramello morbido alla vaniglia, cremoso al cioccolato fondente 70%, mousse al cioccolato caramellato e arachidi salate. Viene fame solo a leggere gli ingredienti non vi pare?

Non vediamo l’ora insomma che Federico termini gli studi e apra una pasticceria tutta sua dove assaporare delle prelibatezze culinarie da sogno!