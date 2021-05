Gli ultimi rumors su Nicola Vivarelli e lo scontro durissimo con Armando Incarnato ci portano a chiederci cosa sappiamo veramente di Nicola?

Nicola Vivarelli di Uomini e Donne è entrato nel programma di Maria De Filippi da circa un anno. Era il corteggiatore misterioso di Gemma Galgani, si faceva chiamare Sirius e ha mostrato subito la fisicità tipica di un ragazzo della sua età!

Oggi è rimasto nel programma anche se non è andata avanti la sua frequentazione con la dama di Torino. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sembra che Nicola finirà a breve nel bel mezzo di un polverone per via di alcune illazioni sconvolgenti di Armando in merito al suo orientamento sessuale, ma ne sapremo qualcosa di più solo seguendo la trasmissione.

Dove vive e dove lavora Nicola di Uomini e Donne

Intanto però possiamo conoscere meglio chi è Nicola di Uomini e Donne. Sappiamo che vive a Forte dei Marmi, in Toscana, ma che sta poco tempo a casa perché per lavoro viaggia spesso. È infatti un marinaio ed è imbarcato sulle navi da crociera.

Seguendo il suo profilo Instagram lo abbiamo visto infatti alcuni mesi fa mentre navigava tra i porti di alcune delle località più belle d’America. Una vita avventurosa insomma e che dovrà andare bene anche alla futura fidanzata di Nicola visto che sarà lontano da casa per diversi mesi e settimane ogni anno.

Anticipazioni Uomini e Donne: Armando attacca Nicola

Ma oggi Nicola è finito al centro di una polemica e di una serie di gossip che lo vedrebbero non realmente interessato a trovare l’amore nel programma. Pare che a lanciare la freccia acuminata sia stato Armando Incarnato, sostenendo che Nicola Vivarelli abbia una dubbia sessualità. Diciamo che Incarnato ha chiesto a Nicola di Uomini e Donne se fosse interessato agli uomini o alle donne, instillando il dubbio che fosse gay. Il che, ovviamente, non creerebbe nessun problema, ognuno è libero di amare chi vuole, ma questo potrebbe ovviamente far dubitare della sincerità di Vivarelli nel programma.

Nicola a queste affermazioni si infuria e, sempre dalle anticipazioni de Il Sussidiario, scopriamo che pare si sia sfiorata la rissa in studio.