Se prenoti una vacanza a San Marino vieni vaccinato con lo Sputnik

Una vacanza a San Marino con vaccinazione inclusa? Non è follia, è tutto vero e si chiama turismo vaccinale. Funzionerà?

Una vacanza con vaccino in omaggio? Non è un sogno e non è nemmeno follia, è l’iniziativa presa da San Marino valida per tutti i turisti che sceglieranno questa location come meta per le proprie vacanza. Per tutti, tranne che per gli italiani perché ancora non è stato trovato un accordo con il Governo nostrano. Ma come funziona questa nuova tendenza di turismo vaccinale a San Marino?

L’iniziativa di San Marino per il turismo vaccinale

Il vaccino prescelto per questa campagna di vaccinazione particolare e unica nel suo genere a San Marino è il russo Sputnik. Lo stesso che è già stato usato per immunizzare la popolazione locale, ma che l’Ema non ha ancora riconosciuto.

Ad annunciare comunque questa decisione relativa al turismo vaccinale sono stati, come riporta La Stampa, i segretari di Stato agli Esteri Luca Beccari, alla Sanità Roberto Ciavatta, al Turismo Federico Pedini Amati e al Lavoro, Teodoro Lonfernini.

La situazione a oggi: immunizzazione quasi totale

Oggi a San Marino sono state somministrate 22mila prime dosi e 14mila persone hanno già terminato la vaccinazione con entrambe le dosi. Inoltre in ospedale a oggi non ci sono persone ricoverate per il Covid e praticamente si è raggiunta quasi la totale immunizzazione dei cittadini. Una notizia interessante e che, soprattutto, fa di San Marino lo sponsor principale del vaccino russo che il resto del mondo guarda con perplessità.

Come reagiranno i turisti?

Vedremo quindi ora cosa succederà con questa iniziativa particolare di turismo vaccinale. I cittadini europei risponderanno positivamente a questa opportunità? Oppure rimarranno perplessi e dubbiosi?

Una cosa è certa: l’iniziativa ha destato scalpore e i riflettori si sono puntati tutti su San Marino che ha deciso di intraprendere una strada così particolare per incentivare il turismo. Il tutto “gettandosi” su una fetta di clienti particolari ossia coloro che senza indugi hanno fiducia piena nella campagna vaccinale e anelano ad essere immunizzati per tornare alla vita normale.

Solo il tempo ci dirà se questa campagna ha avuto successo oppure no.