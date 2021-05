Vi state chiedendo che fine ha fatto Denise di Masterchef 7? Una delle concorrenti più amate oggi dove lavora e continua a cucinare? Scopriamolo insieme.

La settima edizione di Masterchef Italia ha visto la partecipazione di molti concorrenti che sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Tra loro non possiamo non nominare Denise Delli, l’aspirante chef pisana, legatissima al vincitore Simone Scipioni. Tra i due è nata un’amicizia sincera e profonda, ma se se Simone oggi ha un suo ristorante, che fine ha fatto Denise di Masterchef? Ha aperto un locale tutto suo oppure no?

Cosa fa oggi Denise Delli di Masterchef?

Denise Delli di Masterchef 7 è entrata a Masterchef come Clinical Risk Manager e sembra che oggi abbia assolutamente tenuto il suo lavoro. Ma la passione per la cucina come vediamo dal suo profilo Instagram non è assolutamente svanita. Anzi. I piatti che realizza sono bellissimi e sembrano anche super buoni.

Sembra però che il sogno di aprire un ristorante tutto suo, insieme ai suoi amici di Masterchef non sia stato realizzato. Sempre sul suo profilo Instagram però vediamo che alla voce professione c’è la scritta Tutor Insegnante. Questo ci fa pensare che Denise stia portando avanti la sua passione per la cucina tenendo dei corsi come tanti suoi colleghi.

Matrimonio e cambio look per Denise

Tuttavia nella vita di Denise dopo Masterchef un altro sogno pazzesco è diventato realtà, quello di sposarsi. Si è infatti unita in matrimonio conil compagno Mirko Lofrano e dalle foto postate sui social sembrano felicissimi.

Uno degli ultimi post poi mostra anche un incredibile cambio look di Denise Delli che ha i capelli corti quasi a caschetto e con una interessante sfumatura viola. Insomma, anche se non ha un ristorante tutto suo, Denise ama cucinare e i buoni prodotti della nostra terra e questo è il valore più importante che Masterchef le ha sicuramente lasciato nel cuore!