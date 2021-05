Fu la prima tronista di Uomini e Donne, prese un no da Costantino Vitagliano, ma oggi ha una vita pazzesca. Ecco dove vive e cosa fa Lucia Pavan.

Il programma Uomini e Donne è seguito tantissimi anni, ormai quasi venti! Qualcuno probabilmente seguirà le avventure del dating show dall’inizio quando la prima tronista a sedersi sul trono di Uomini e Donne fu Lucia Pavan, corteggiata da Costantino Vitagliano che le disse di no, dopo un bacio commovente in mezzo allo studio.

Ma cosa fa oggi Lucia? Dove vive la prima tronista del programma di Maria De Filippi? E ha finalmente trovato l’amore?

Cosa fa oggi e dove vive Lucia Pavan

Lucia Pavan oggi ha trovato l’amore, è fidanzata con un uomo che sembra proprio amarla tantissimo. Sui social, soprattutto sul profilo ufficiale della prima tronista, vediamo molte foto di lei con il suo compagno che si guardano pieni di amore! Scatti emozionanti che raccontano una vita oggi piena di felicità e resa ancora più brillante dall’arrivo di una bellissima bambina nata nel 2014.

Gli anni vissuti all’estero tra Miami e l’Egitto

La prima tronista del programma ha raccontato in alcune interviste di aver vissuto anche per diversi anni all’estero. Prima in Egitto e poi a Miami, ma alla fine il richiamo dell’Italia era troppo forte e Lucia Pavan ha deciso di tornare a casa. Qui, come abbiamo detto, ha trovato l’amore e soprattutto ha anche spiccato il volo lavorativamente.

Oggi Lucia Pavan vede solo in lontananza il ricordo di Uomini e donne perché è una imprenditrice di successo che ha aperto una sua azienda nel campo della moda! A quanto abbiamo capito dai social vive e lavora a Milano anche se la passione per i viaggi sembra accompagnarla sempre!

Lucia a Uomini e Donne: il no di Costantino Vitagliano

Per chi non si ricordasse di lei, Lucia è stata la prima tronista scelta da Maria De Filippi per partecipare al programma di Uomini e Donne. Tra i suoi corteggiatori c’era Costantino Vitagliano che, oggettivamente, ha avuto più successo di lei. L’uomo però aveva partecipato al programma non realmente con l’intenzione di trovare l’amore tanto che al momento della scelta le disse di no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia (@luciapavanastolfo)

Quel momento è rimasto anche abbastanza storico perché Costantino le chiese un bacio e poi le comunicò che la sua risposta era “no”.