Occasioni di Weekend low cost per la Festa della Mamma 2021: le offerte last minute da non perdere.

Manca veramente pochissimo alla Festa della Mamma 2021 di domenica 9 maggio e se per festeggiare la mamma non avete ancora nessuna idea, vi proponiamo alcune occasioni imperdibili di weekend low cost.

Grazie alle riaperture del 26 aprile, in Italia è possibile viaggiare tra le Regioni gialle, andare al museo o a vedere una mostra, pranzare al ristorante purché all’aperto (anche cenare ma il coprifuoco alle 22.00 è ancora limitante). Dopo tanti mesi di stop può essere una bella opportunità per tornare a viaggiare, anche solo per un weekend, e visitare i bellissimi luoghi che offre il nostro Paese, con tutte le precauzioni.

Se non sapete ancora cosa regalare alla mamma o volete farle un’ulteriore sorpresa, potete organizzare un viaggio last minute per un weekend, sono ancora disponibili diverse offerte low cost. Scopriamo quali.

Weekend low cost per la Festa della Mamma 2021: offerte last minute

Vi abbiamo segnalato tante proposte di regalo per la Festa della Mamma 2021 e tante attività da fare insieme per quel giorno speciale. Grazie alle riaperture e alle possibilità di spostarsi nelle zone gialle d’Italia, potete partire anche per una gita fuori porta o il viaggio di un weekend. Ci sono tantissime proposte allettanti, tra pacchetti tutto incluso o soggiorni in agriturismo o b&b.

Può essere l’occasione giusta per un viaggio in mezzo alla natura o alla scoperta di città d’arte e borghi storici, di cui il territorio italiano è pieno. Fate attenzione ai luoghi dove potete andare, tenendo conto della pandemia, e alle Regioni che invece sono inaccessibili perché arancioni o rosse (potete entrarci con le certificazioni verdi, ma avrete scarsa libertà di movimento). Vi ricordiamo la mappa a colori dell’Italia, come aggiornata dalla scorsa settimana e che dovrebbe rimanere tale almeno fino a lunedì prossimo.

Nel frattempo, ecco le nostre segnalazioni di weekend low cost per la Festa della Mamma 2021.

Soggiorno in agriturismo

Non c’è niente di meglio di un weekend in agriturismo, a respirare l’aria buona della campagna, rilassarsi o fare attività all’aperto, visitare i dintorni e gustare le specialità locali. Dal portale agriturismo.it segnaliamo alcune delle migliori offerte last minute per il prossimo weekend.

Non c’è niente di meglio di un soggiorno sulle colline dell’Umbria, tra bellezze naturali e artistiche, relax e tutti i comfort, anche tecnologici, come l’Agriturismo Marilena la Casella a Lisciano Niccone in provincia di Perugia. Offerte da non perdere vengono dall’agriturismo biologico Castello della Pieve nel grazioso borgo marchigiano di Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro Urbino. L’agriturismo è ospitato nel Castello della Pieve e offre un panorama mozzafiato sulle colline circostanti.

Immancabile la bellissima cittadina di San Gimignano, perla della Toscana, qui potete soggiornare nell’agriturismo Pancolina, in località Pozzini. Un’offerta last minute da non perdere, poi, è quella sul Lago di Garda al Gardahill FerienWohnungen & Agriturismo, a Soiano del Lago, in provincia di Brescia. L’agriturismo è immerso nel verde, a poca distanza dal lago.

In città in un b&b

Se invece desiderate un soggiorno più attivo e movimentato, per visitare luoghi nuovi, vedere gente e fare attività sociale, allora l’ideale da regalare alla mamma è il soggiorno di un weekend i un b&b in città. Una città d’arte, naturalmente, ricca di centri culturali, musei, parchi, ristoranti bar e con mostre da visitare.

I portali specializzati di prenotazione online propongono tante offerte. Qui vi segnaliamo quelle di bed-and-breakfast.it. A Roma trovate diversi b&b che offrono una notte per due persone da un prezzo base di 40 euro, anche in posizione centrale, come piazza Navona. Mentre a Verona il prezzo base sale a 55 euro a notte per due persone in zona centrale. A Firenze, il prezzo di una camera per due è di 40 euro per un b&b in zona Santa Croce, 56 euro a notte nella zona di Santa Maria Novella, vicino alla stazione ferroviaria, e di 57 euro in centro.

A Napoli, dormire in b&b costa 40 euro a notte per la zona di Capodimonte, con più 20 euro di pulizie finali aggiunte. Poi si trovano diverse offerte dai 50 ai 60 euro nel centro storico.

Imperdibile l’offerta di una notte in b&b a Venezia, nella centralissima zona di piazza San Marco, da 50 euro a notte, ma con 40 euro di pulizie finali. Altre occasioni sono una notte a 55 euro in zona centrale, senza ulteriori supplementi, e una molto economica a 39 euro vicino alla stazione.

Insomma, le occasioni non mancano, dovete solo trovare quella che fa al caso vostro.

