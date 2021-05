Ha vinto Ballando con le Stelle: dove vive oggi Hoara Borselli e cosa fa

By

Che fine ha fatto Hoara Borselli? Dove vive oggi, cosa fa nella vita e cosa sappiamo del suo brand di abbigliamento?

Ballando con le Stelle è un format televisivo amatissimo che è già in onda dal 2005. E proprio nella prima edizione a vincere fu Hoara Borselli, premiata dalla conduttrice Milly Carlucci. L’attrice e ballerina era in coppia con Simone Di Pasquale, ma da allora a oggi di tempo ne è passato e cosa fa adesso Hoara? Dove vive e come è diventata la prima vincitrice di Ballando con le Stelle?

Cosa fa oggi Hoara Borselli

Quando Hoara Borselli vinse la prima edizione di Ballando con le Stelle era conosciuta al pubblico per il suo ruolo nella fiction Centovetrine e in Un Posto al Sole. Il successo fu immenso all’epoca, ma dal 2010 l’attrice decise di dedicarsi solo alla sua famiglia e di mettere un po’ da parte il mondo dello spettacolo.



Tuttavia, nel 2019 l’abbiamo rivista come opinionista nel programma Non è l’Arena di Massimo Giletti, su Quarta Repubblica con Nicola Porro e a Mattino Cinque con Federica Panicucci. Cosa fa oggi oltre alla televisione? Si è buttata nel mondo della moda lanciando un suo brandi di abbigliamento chiamato Hdoll.

Dove è nata e dove vive oggi

Hoara Borselli è di Viareggio, città meravigliosa che ama. Sul dove viva oggi non abbiamo molte notizie. Molto probabilmente la ballerina e attrice si sposta spesso per lavoro tra Milano e Roma, ma su dove abbia la residenza con il marito e i due figli non abbiamo notizie certe.

Quello che vediamo dai social è che è molto felice, ha una vita piena e soddisfacente e tutti i suoi post ottengono una valanga di commenti positivi, like e cuori. Del resto la bellissima Hoara Borselli, classe 1976, è meravigliosa e solare: la vita le sorride!

Ecco allora che alla domanda, come è diventata oggi Hoara Borselli, prima vincitrice di Ballando con Le Stelle non possiamo che rispondere: meravigliosa, oggi come allora!