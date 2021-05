Andrea Iannone ha aperto un ristorante: dove si trova e cosa si mangia

Nuovo progetto per il motociclista Andrea Iannone che ha aperto un ristorante, il Passion Cafè. Ecco dove si trova e cosa potete trovare nel menù.

Andrea Iannone ha aperto un ristorante, il suo nuovo locale Passion Cafè, risto-bar di stile e tendenza dove cucina internazionale, caffetteria, pasticceria artigianale, healthy food e cocktail convivono in un unico luogo aperto fino alla sera.

Secondo investimento per il motociclista che, infatti, ha già aperto il Ventinove Caffè che si trova a Vasto, suo paese natale. Ora Andrea Iannone ha deciso di spostare la sua passione per la ristorazione in un’altra città, dando lavoro a tutti giovani under 30.

Dove si trova il ristorante di Andrea Iannone

Da sempre la sua passione dopo i motori, il ristorante di Andrea Iannone si trova a Lugano, nel cuore pulsante della città a Piazza Dante.

Dopo mesi di fermo ai lavori a causa della pandemia di Covid-19, Andrea Iannone è riuscito ad aprire il suo locale, il Passion Cafè, che è il connubio tra ristorazione, bar e design, tutti suoi grandi amori.

Già fondatore e socio dal 2020 del Jungle Club a Lugano e del Ventinove Sushi Bar e Ventinove Ristorante, il pilota ha aperto il Passion Cafè insieme al fratello Angelo e ai fratelli Montini, dando lavoro a tanti giovani under 30.

Passion Cafè: cosa si mangia

Il ristorante di Andrea Iannone è un’oasi di relax e gusto, che accoglie i suoi avventori in un’atmosfera unica, grazie anche all’installazione realizzata con 4.200 rose.

Cucina internazionale, pasticceria di ispirazione francese, caffetteria e healthy food si fondono nel suo menù, che propone pietanze per tutti i gusti.

Per chi vuole fare un pasto veloce, inoltre, non mancano i toast preparati con ingredienti di prima qualità, come per esempio salmone e avocado.

Per quanto riguarda il caffè, i clienti di Andrea Iannone proveranno la miscela V9, una delle più prestigiose del mondo.

Chi è Andrea Iannone

Andrea Iannone è un pilota di moto GP, che è stato al centro di un grave caso di doping che gli impedisce di tornare a correre.

Conosciuto nel mondo del gossip per due relazioni molto chiacchierate: la prima con la showgirl Belén Rodriguez, storia durata pochi mesi, e con la famosissima influencer Giulia De Lellis, con la quale ha rotto lo scorso marzo 2020.

Ora che sappiamo tutto sul suo nuovo ristorante non ci resta che andare il prima possibile a provare i piatti del locale di Andrea Iannone! Che ne dite?