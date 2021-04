I migliori ristoranti di Firenze dove mangiare la Fiorentina

A Firenze, dove cultura e gastronomia si fondono, simbolo a tavola è la bistecca alla Fiortentina: i ristoranti dove mangiare la Fiorentina più buona

Fra le specialità gastronomiche di Firenze ce n’è una che è l’indiscutibile regina, la Fiorentina. E se siete arrivati fino nel capoluogo toscano per mettere sotto i denti questa squisitezza vi starete chiedendo dove mangiare una buona Fiorentina. Quali sono i ristoranti migliori? Evitando trappole turistiche e senza lasciarci un patrimonio?

L’iconico piatto toscano è il fiore all’occhiello della tradizione culinaria italiana: non semplice carne alla griglia, ma il frutto di un attento procedimento di cottura e di una meticolosa selezione delle materie prime. Ci sono molti locali dove poter gustare un’ottima Fiorentina, che a Firenze la selezione e la preparazione della Fiorentina è cosa molto seria!

Dove mangiare la migliore Fiorentina a Firenze

Nella città di Firenze molti sono i ristoranti e bracerie a servire la Fiorentina: dai più tipici del centro storico, dove si segue pedissequamente la ricetta tramandata nei secoli, a quelli in cui la preparazione è stata rivisitata e ampliata per renderla più “moderna”.

Tenete a mente che la Fiorentina non è solo ‘carne alla brace’. L’aspetto “istituzionale” della Fiorentina, da scrivere rigorosamente con la lettera maiuscola, è di una bistecca alta 3 o 4 dita, con l’osso che le conferisce la tradizionale forma a “T” e cotta al sangue sulle brace. Con un peso che si aggira tra 1,3 e 1,7 chili, la carne alla Fiorentina è anche, e soprattutto, un piatto da gustare in compagnia.

I migliori ristoranti dove mangiare la Fiorentina

Trattoria dall’Oste

Osteria Cipolla Rossa

Trattoria Mario

Antico Fattore

Trattoria Zà Zà

Ristorante Natalino

Regina Bistecca

Trattoria dall’Oste: fra le migliori del mondo

Da moltissimi anni punto di riferimento per i più carnivori, ufficialmente considerata una delle “50 SteakHouse migliori del mondo”, la Trattoria dall’Oste si trova in via Alemanni, e ad oggi conta quattro locali sparsi per il centro di Firenze.

In un atmosfera tipica, con tavoli di legno e un’apparecchiatura semplice, è possibile ordinare la classica Fiorentina di Chianina ma anche bistecche di altre tipologie di carne italiana o di altre varietà provenienti da tutto il mondo, come il manzo di Kobe o il Black Angus.

E per chi non vuole rinunciare alla tradizione e sperimentare allo stesso tempo, è possibile anche prenotare una “Meat Experience”. Un passaggio obbligato per chiunque voglia assaggiare la bistecca alla Fiorentina con un twist in più.

Osteria Cipolla Rossa: la Fiorentina arriva dalla macelleria di famiglia

L’Osteria Cipolla Rossa, in pieno centro cittadino (via dei Conti 53) , è di proprietà della famiglia Manetti, che da più di quarant’anni possiede una macelleria al Mercato Centrale di Firenze. Un posto tranquillo, accogliente, dove potersi gustare una Fiorentina di grande qualità. Con una vasta scelta di carni scelte provenienti esclusivamente da allevamenti italiani, il menù di questa Osteria risalta per genuinità e tipicità.

Trattoria Mario: porzioni abbondanti e ambiente tipico

Poco distante dalla piazza del mercato di San Lorenzo, la Trattoria Mario traspira autenticità da tutti i pori! Tutte le caratteristiche della “trattoria” ci sono: mise en place spartana, magliette di calcio (della Fiorentina, naturalmente) appese al muro e porzioni abbondanti. La bistecca alla Fiorentina, ovviamente, è la regina del menù.

Rigorosamente carne italiana, il trattoria utilizza solo carne italiana e di qualità eccellente. Attenzione però, la Trattoria Mario è aperto solo a pranzo, dal lunedì a sabato, e la fila è assicurata ma ne vale assolutamente la pena.

Antico Fattore: la storia della bistecca alla Fiorentina

Nella trattoria Antico Fattore ci si immerge nella storia: un cenacolo storico dove si riesce a vivere la vera atmosfera dell’antica trattoria toscana. Situato proprio dietro la Galleria degli Uffizi, il locale tramanda le ricette originali della cucina fiorentina, esaltando al massimo le materie prime del territorio.

La preparazione della bistecca alla Fiorentina è anch’essa in linea con la tradizione e la storicità de Antico Fattore, riconosciuto dalla Camera del Commercio di Firenze “impresa storica”.

Trattoria Zà Zà: eclettica tradizione

Bislacco e positivamente kitch nell’arredamento, Trattoria Zà Zà è un locale sui generis dove la parola “eclettica” la fa da padrone. Fotografie, burattini appesi, cavallucci di legno incrociano questo posto meraviglioso situato nella pizza del Mercato.

La tradizione da Zà Zà è messa un po’ da parte e la classica bistecca Fiorentina non è di Chianina, come di solito, ma di carne slava, anch’essa squisita.

Ristorante Natalino: l’arte sulle parete e tradizione a tavola

Nell’ex Chiesa di San Pier Maggiore, nel quartiere storico di Santa Croce, si trova il Ristorante Natalino, luogo unico dove riscoprire la tradizionale cucina fiorentina.Circondati da affreschi e capitelli, i commensali possono sedersi su tavoli e sedie di legno, gustando i piatti tipicamente toscani.

La Fiorentina però ha un posto d’onore: cotta su pietra lavica, servita e tagliata direttamente al tavolo e condita secondo il gusto dei clienti, l’alta e sostanziosa bistecca da allevamenti made in Italy è il massimo da godersi in compagnia.

Regina Bistecca: la carne è protagonista

Il ristorante Regina Bistecca è dimostrazione che quando al buon cibo si unisce una splendida location, la cena o il pranzo diventano ancora più piacevoli. A due passi dal Duomo, il locale nasce al posto di una vecchia libreria di cui ha mantenuto l’arredamento originale.

La carne alla Fiorentina è, già dal nome, cavallo di battaglia del ristorante: dalla classica Chianina alla Marchigiana ma anche dalla Simmental polacca alla BlackAngus scozzese. Un tuffo nell’internazionalità, per un luogo unico al centro di Firenze.

A Firenze ci sono dunque molti ristoranti dove poter mangiare un’ottima Fiorentina e altri piatti della tradizione toscana.