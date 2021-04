Temptation Island 2021, anticipazioni: la location e il cast

Tutte le anticipazioni relative al cast di Temptation Island 2021 e alla location del reality dei sentimenti. Dove si svolgerà e quali coppie si metteranno alla prova?

L’appuntamento con Temptation Island 2021 si avvicina. Il reality dei sentimenti è nel pieno dei casting, ma qualche anticipazioni sembra che stia già iniziando a trapelare. Sia sulla location che sui concorrenti. Questa è sicuramente la notizia più succulenta inerente Temptation perchè tutti i fan del programma sono curiosi di scoprire quali coppie si metteranno in gioco.

Le anticipazioni di Temptation Island 2021

A darci qualche anticipazione su Temptation Island è come sempre Raffaella Mennoia, braccio destro del team di Maria De Filippi. Su Instagram, nelle storie, l’autrice ha mostrato il set dove vengono fatti i provini e i casting per il programma e non vede l’ora di svelare il cast completo. Peccato che bisognerà aspettare ancora, almeno fino a giugno quando si sapranno i nomi delle coppie. Attesa doppia per altro, dato che quest’anno pare che l’edizione sarà unica con coppie famose e non nello stesso programma.

Le coppie che parteciperanno

Dalle anticipazioni del cast di Temptation Island non sappiamo niente di ufficiale. Ma si vocifera che forse Riccardo Guarnieri potrebbe partecipare insieme a Roberta Di Padua. Sarebbe però un percorso praticamente uguale a quello avuto in passato con Ida e forse anche di cattivo gusto. Tra le altre ipotesi spuntano anche Rosa e Deddy, ballerina e cantante di Amici. Sarebbe la prima volta che nel cast arrivano due ragazzi così giovani e soprattutto usciti dal talent.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Dove si svolgerà il reality dei sentimenti?

Per quanto riguarda invece la location per ora sembra che sia riconfermato Is Morus Relais. La straordinaria struttura si trova in Sardegna, in provincia di Cagliari e ormai dal 2015 è la sede prescelta per Temptation Island. Questo sia per la bellezza delle spiagge e del panorama, sia per la conformazione del villaggio che ben si presta ad essere diviso in due: fidanzati e tentatrici da una parte, fidanzate e tentatori dall’altra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Is Morus Relais (@is_morus_relais)

Da qui poi si parte anche per delle straordinarie escursioni in barca e ci sono anche delle calette da sogno dove potersi rilassare e dove le coppie, divise, metteranno alla prova il loro amore.