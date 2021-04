La compagnia aerea dove i bambini volano gratis da luglio a ottobre

L’offerta di EGO Airways: da luglio a ottobre i bambini viaggiano gratis su tutti i voli.

Inutile negarlo o nascondersi dietro ad un dito, tutti cerchiamo di risparmiare quando andiamo in vacanza. Per questo motivo scoprire che una compagnia aerea permette ai bambini fino ai 12 anni di volare gratis dal 2 luglio al 30 ottobre è una notizia meravigliosa. Le offerte voli non si trovano quindi solo su Skyscanner o lastminute, in questo caso basta scegliere la compagnia aerea giusta: EGO Airways!

L’offerta di EGO Airways: i bambini volano gratis

Stiamo forse vedendo la luce in fondo al tunnel di questa terribile pandemia e la voglia di ritornare a viaggiare è tantissima. Per questo EGO Airways, nella speranza di una ripartenza, ha deciso di proporre un’offerta veramente low cost sui suoi prossimi voli estivi. I bambini fino ai 12 anni non compiuti potranno volare gratis (tasse aeroportuali escluse) su tutti i voli in partenza tra il 2 luglio e il 30 ottobre 2021, per qualsiasi destinazione raggiunta dal vettore.

Bisogna ammetterlo, si tratta di una promozione pazzesca che rispecchia la nuova filosofia di viaggio di EGO Airways. La compagnia, che ha debuttato proprio nel 2021, vuole dare attenzione soprattutto alle famiglie con bambini. Per loro infatti durante il volo ci sono dei kit “bimbi a bordo” per intrattenerli durante il viaggio e per i genitori ci sono diverse opzioni di prenotazione studiate proprio per i più piccoli.

Gli aeroporti di partenza e le rotte di EGO Airways

La EGO Airways parte quindi con le idee chiare e proprio questa estate 2021 raggiungerà il pieno ritmo con voli in partenza dall’aeroporto “Ridolfi” di Forlì, l’aeroporto Fontanarossa di Catania e l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. A oggi i principali voli portano a Bari, Brindisi, Cagliari, Comiso, Ibiza, Lamezia Terme, Mykonos, Olbia e Parma. Ovviamente su tutti i voli EGO Airways vengono rispettate tutte le misure di sicurezza relative ai protocolli Covid-19, dai filtri HEPA nei velivoli, passando per il distanziamento sociale e l’igienizzazione dei posti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EGO Airways (@egoairways)

L’estate si avvicina dunque e con questa offerta low cost di EGO Airways la voglia di viaggiare e di ricominciare a volare è sempre più forte, soprattutto per le famiglie! E voi? Avete già prenotato la vostra vacanza?