Le frasi per il 25 aprile e le immagini da inviare per whatsapp per la festa di Liberazione. Gli auguri più belli per la Liberazione e sulla libertà

Le frasi per il 25 aprile. Per condensare in poche parole quel sentimento che ci guidò allora verso la libertà, per ritrovare quei valori che ci unirono e darci oggi la speranza per il futuro.

Il 25 aprile del 1945 la Resistenza italiana liberava il nostro Paese dal dominio nazifascista: un evento e un giorno a cui essere sempre riconoscenti.

Per questo in questa giornata di unità di popolo, di speranza e di libertà è bello inviare un messaggio per augurare buon 25 aprile, una frase per celebrare la Liberazione d’Italia e i valori della Resistenza.

Soprattutto in questa emergenza covid che ci tiene lontano, che ci ha allontanato dagli altri, è necessario far sentire la vicinanza anche solo con una frase di auguri da inviare su whatsapp. In questo periodo di emergenza in cui le libertà personali sono state messe al servizio del bene comune si deve rafforzare l’idea di unione. Solo uniti si vince, di qualsiasi battaglia si tratti.

Le frasi più belle da inviare per gli auguri del 25 aprile

Il 25 aprile è una festa importante, che va celebrata e ricordata. E’ parte della nostra Storia, segna una pagina fondamentale e richiama quei valori di coraggio, unione e speranza che sanno cambiare il futuro. In un momento storico come quello che stiamo vivendo è proprio di quei valori che abbiamo bisogno e per questo va inviata una frase per augurare buon 25 aprile.

In quel giorno di 76 anni fa le donne e gli uomini della Resistenza si batterono contro il nemico, contro l’invasore tedesco e contro i fascisti della Repubblica di Salò, in nome della libertà. L’Italia arrivava a quel 25 aprile 1945 ridotta a brandelli: dapprima le violenze, i soprusi, la privazione della libertà, le torture per gli oppositori, le fucilazioni. Poi le leggi razziali, la sofferenza, la morte, la guerra, la fame. Un’Italia a pezzi, smembrata, invasa, eppure capace di reagire, di non arrendersi e di conquistare la libertà.

Di quei momenti epici restano le testimonianze di quanti li hanno vissuti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Abbiamo selezionato le frasi più belle inviare per il 25 aprile. di chi partigiano lo è stato, di chi ha scritto poesie ispirato dalla Resistenza italiana, di chi ha celebrato con parole la Festa della Liberazione e la libertà.

È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature.

(Sandro Pertini)

(Antonio Gramsci)

(Antonio Gramsci) La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratico-rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c’è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline.

(Pier Paolo Pasolini)

(Pier Paolo Pasolini) La libertà è una conquista da difendere ogni giorno. Buon 25 Aprile!

La Libertà è una responsabilità da custodire! Buon 25 aprile!

Coloro che si professano a favore della libertà, e tuttavia deprecano l’agitazione, sono quelle stesse persone che vogliono i raccolti senza arare il terreno.

(Mark Twain)

(Mark Twain) E questo il fiore del partigiano morto per la libertà!

Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.

(Bertolt Brecht)

(Bertolt Brecht) La libertà e la vita appartengono a quelli che le conquistano ogni giorno.

(Johann Wolfgang Von Goethe)

(Johann Wolfgang Von Goethe) La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua.

(Sandro Pertini)

(Sandro Pertini) La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare

(Piero Calamandrei)

(Piero Calamandrei) 25 Aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita

(Enzo Biagi)

(Enzo Biagi) Tu non sai le colline

dove si è sparso il sangue.

Tutti quanti fuggimmo

tutti quanti gettammo

l’arma e il nome

(Cesare Pavese)

(Beppe Fenoglio)

(Beppe Fenoglio) Qui

vivono per sempre

gli occhi che furono chiusi alla luce

perché tutti

li avessero aperti

per sempre

alla luce

(Giuseppe Ungaretti, Per i morti della Resistenza)

(Nilde Iotti)

(Nilde Iotti) Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini. Di morire da uomini per vivere da uomini

(Piero Calamandrei)

(Piero Calamandrei) Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un’anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, o amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all’uomo sia dato di provare: il miracolo della libertà

(Norberto Bobbio)

(Norberto Bobbio) La madre del partigiano

Sulla neve bianca bianca

c’è una macchia color vermiglio;

è il sangue, il sangue di mio figlio,

morto per la libertà.

Quando il sole la neve scioglie

un fiore rosso vedi spuntare:

o tu che passi, non lo strappare,

è il fiore della libertà.

Quando scesero i partigiani

a liberare le nostre case,

sui monti azzurri mio figlio rimase

a far la guardia alla libertà.

(Gianni Rodari)

La frase sul 25 aprile del Presidente della Repubblica Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà il 25 aprile alle ore 10 all’Altare della Patria a deporre una corona di alloro al sacello del Milite Ignoto. Il Capo dello Stato tornerà poi al Quirinale per la cerimonia per la Liberazione e terrà un discorso sull’unione dei popoli.

Il presidente Mattarella ha voluto mandare un messaggio alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il seguente messaggio:

“Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25 aprile, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta.

Rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana, furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti, mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese.

Ora più che mai è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci permetta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile, quel filo conduttore che, dal Risorgimento alla Resistenza, ha portato alla rinascita dell’Italia.

Nell’onorare il ricordo di quanti sono stati protagonisti della conquista della libertà e della democrazia, rivolgo ai rappresentanti delle Forze Armate, delle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e Partigiane, il saluto di tutti gli italiani, riconoscenti per l’instancabile opera volta a mantenere vivi gli ideali di abnegazione, spirito di sacrificio e democrazia simboleggiati dal Tricolore.

Viva la Liberazione, viva la Repubblica”.

Le immagini da inviare per il 25 aprile

Non solo frasi per il 25 aprile, anche immagini per celebrare la Festa della Liberazione. A volte basta anche solo un tricolore per mandare un messaggio di vicinanza in questa importante giornata. Abbiamo selezionato alcune delle immagini più suggestive e dei biglietti da inviare per celebrare il 25 aprile.

La canzone del partigiano

I canti della resistenza sono quelle musiche che i partigiani cantavano durante i loro spostamenti, sono il simbolo della lotta partigiana. Il più famoso di questi canti è la Canzone del Partigiano. Questo canto era l’inno della Brigata Maiella in Abruzzo, ma ben presto con gli spostamenti dei gruppi partigiani verso Nord anche le brigate del settentrione conobbero questo canto.

Ecco il testo

Questa mattina mi sono alzato

O bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao

Questa mattina mi sono alzato

Ed ho trovato l’invasor

O partigiano portami via

O bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao

Bel partigiano portami via

Che mi sento di morir

E se io muoio da partigiano

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

E se io muoio da partigiano

Tu mi devi seppellir

E seppellire lassù in montagna

O bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao

E seppellire lassù in montagna

Sotto l’ombra di un bel fiore

E le genti che passeranno

O bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao

E le genti che passeranno

Mi diranno: che bel fior

E questo il fiore del partigiano

O bella ciao, bella ciao

Bella ciao ciao ciao

E questo il fiore del partigiano

Morto per la libertà