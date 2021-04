Concerto del Primo Maggio 2021: i cantanti che parteciperanno

I nomi dei cantanti che parteciperanno al Concerto del Primo Maggio 2021 che cambia la sua storica location.

Il concerto del Primo Maggio 2021 si farà. Esattamente come l’anno scorso il Concertone di Roma si svolgerà anche questa volta, ma abbandonerà la location storica di Piazza San Giovanni a favore di una location molto più ampia la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Qui si esibiranno gli artisti sul palco del Concerto del Primo Maggio e, a oggi, di nomi confermati di cantanti ce ne sono solo tre. Vediamoli insieme.

I cantanti che parteciperanno al Concerto del Primo Maggio 2021

Piero Pelù, Extraliscio, Bugo, Fast Animals and the Slow Kids e Willy Peyote. Per ora sono solo loro tre i nomi comparsi nella lista dei cantanti ufficiali del Concerto del Primo Maggio 2021. “P R I M O M A G G I O 🔥🤟🏼🔥

Ci si vede al concertone ragazzaccǝ, in diretta su @instarai3! Io ci sarò💥 Orgoglioso di essere al Primo Maggio live, prontissimi per ripartire. La musica non si arresta!!!”. Così ha scritto Piero Pelù sui suoi canali social.

Stesso entusiasmo anche per gli Extraliscio che sul canale Instagram hanno dichiarato: “Abbiamo il piacere e l’onore di esibirci al concerto del Primo Maggio Live 🎶 Non vediamo l’ora di suonare dal vivo, in un’occasione così importante e significativa”.

Entusiasmo anche per Bugo che si è dichiarato felicissimo di questo grande appuntamento in arrivo. Insomma, il Concerto del Primo Maggio emoziona moltissimi cantanti perché si tratta di una delle prime occasioni di cantare e suonare nuovamente live.

L’importanza del Concertone

È iniziato come sempre il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito musicale, il Concertone del Primo Maggio 2021. Ogni anno migliaia di persone si accalcavano sotto al palco di Piazza San Giovanni e la loro voce si univa a quella dei loro cantanti preferiti. Nell’aria si respirava musica e spensieratezza, alternata a momenti di riflessione ovvia e dovuta legata al tema della festa dei lavoratori. Ma le canzoni restavano al centro. E così, in qualche modo, anche se molto più sottomesso e ovviamente virtuale, è stato il concerto del Primo Maggio dell’anno scorso.

uno spezzone del concertone del 2019

Ora, per il 2021, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2 vede già aria di rinnovamento con i primi nomi dei cantanti.