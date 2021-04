L’hotel con più stelle al mondo ne ha 7, dove si trova e quanto costa. Tutto quello che bisogna sapere.

Chi non vorrebbe trascorrere una notte nella suite di un hotel di lusso? Palazzi principeschi sfavillanti con stanze grandi quando un appartamento, con letti dalle lenzuola e cuscini morbidissimi, arredi in materiali pregiati, vedute panoramiche mozzafiato, comodità e servizi come in una reggia.

Esistono tanti hotel di lusso nel mondo, uno più bello dell’altro. Offrono un’ampia gamma di servizi di altissimo livello, basati di standard internazionali, ma ci sono anche offerte specifiche, legate al luogo e alla cultura del Paese che li ospita.

Da qualche anno è scoppiata la moda degli hotel a 7 stelle, con servizi che vanno oltre il super lusso. Sulla loro certificazione, in realtà, non esiste un riconoscimento omogeneo. Alcuni hotel sono stati dichiarati a 7 stelle da alcune società specializzate nella certificazione di hotel di lusso. Come è accaduto all’hotel Seven Stars Galleria, nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, che poi ha cambiato nome in Town House Galleria, certificato dalla svizzera Société Générale de Surveillance (Sgs). L’hotel da quando ha cambiato gestione non segnala più sul proprio sito web le 7 stelle. Sicuramente è un importante e prestigioso albergo di lusso.

Altri hotel nel mondo si sono autocertificati a 7 stelle o lo sono stati da operatori di settore e dalla stampa specializzata. Sebbene non esista una vera e propria certificazione uniforme, riconosciuta in tutto il mondo, l’hotel di lusso più famoso che viene quasi da tutti ritenuto un hotel a 7 stelle per la qualità elevatissima dei servizi, la bellezza del luogo e l’architettura innovativa del suo edificio è il Burj al Arab di Dubai. Si tratta del famosissimo hotel con l’edificio a forma di vela che sorge sulla spiaggia Jumeirah, negli Emirati Arabi Uniti.

Il Burj al Arab è ritenuto da molti l’unico vero hotel a 7 stelle al mondo. Di seguito vi segnaliamo le sue caratteristiche e quanto costa dormire una notte in questo luogo da favola.

L’hotel con più stelle al mondo ne ha 7 e si trova a Dubai

È uno degli hotel più innovativi e lussuosi al mondo. Quando il suo grande edificio dalla elegante silhouette a forma di vela fu completato nel 1999, il Burj al Arab agli occhi di tutti sembrava l’hotel più straordinario e avveniristico che ci fosse sul pianeta. L’Hotel sorge su un’isola artificiale a pochi metri dalla spiaggia di Jumeirah, a cui è collegato da una passerella. Si trova circa 15 km a sud dal centro di Dubai.

Il Burj al Arab grazie alla sua conformazione ha stanze tutte panoramiche, affacciate sul Golfo Persico. Più che stanze si tratta di 202 suite dalle pareti interamente in vetro, con una vista mozzafiato. Dormire qui costa non meno di 1.000-1.500 euro a notte. Se poi si vuole prenotare la Royal Suite il costo sale a 9.000 euro a notte. Si può prenotare anche su Booking.com.

L’hotel di lusso offre ai suoi ospiti 9 ristoranti con la cucina di chef prestigiosi, una spa con tutti i servizi dedicati. Inoltre, mette a disposizione dei suoi clienti delle Rolls-Royce con autista per raggiungere la struttura. I più esigenti potranno usufruire del servizio di trasferimento in elicottero. L’hotel è famoso anche per la sua pista per elicotteri che sporge dal tetto.

La terrazza affacciata direttamente sul mare dispone di 2 piscine, con 32 cabine di lusso, un ristorante e un bar. Imperdibile lo Sky View Bar, sospeso a 200 metri sul mare, dove sorseggiare tè al pomeriggio e cocktail alla sera. Per i palati più esigenti, poi, c’è il ristorante d’autore Al Muntaha, che propone cucina europea. Mentre, direttamente sulla spiaggia si trova ristorante Villa Beach, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena.

La Talise Spa offre aree relax per donne e per uomini, piscine a sfioro coperte separate e sale trattamenti con vista sul Golfo Persico. Offre servizi di vasca idromassaggio, saune, sale vapore e vasche immersione ad acqua fredda.

Le suite dell’hotel di lusso sono tutte dotate di vetrate ad altezza intera, con vista panoramica sul Golfo Persico e forniscono ai loro clienti iPad, WiFi gratuito, iMac da 21 pollici e TV HD interattiva a schermo panoramico. Tra gli altri servizi sono offerti hub multimediale e docking station Bose per iPhone.

Insomma, un hotel per un soggiorno da re e regine. Sebbene il Burj al Arab non si dichiari ufficialmente hotel a 7 stelle, né è indicato come tale sulle piattaforme di prenotazione online, ma compaia solo come 5 stelle, non è difficile da capire la sua fama di hotel a 7 stelle.